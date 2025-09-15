Министър вдигна червен картон на шефа на ВиК - Ловеч

Общинската фирма ВиК - Ловеч обяви нови ограничения във водоползването - заради сушата. Решението, което е в сила от днес, ядоса министъра на регионалното развитие Иван Иванов - не било съгласувано с него. По тази причина Иванов публично поиска директорът на предприятието Данаил Събевски да си подаде оставката. Засега реакция няма. От МРРБ не обясняват защо общинска фирма и общински съвет трябва да съгласуват подобни решения с министъра.

Проблемите в Ловеч са същите като в Плевен. От началото на лятото досега в няколко населени места в общината и областта е въведен воден режим. Новите рестрикции обхващат и самия Ловеч и ще са само през нощта. Водоподаването ще бъде осигурено за града от 6:00 до 23:00 часа (за квартал "Гозница" от 6:30 до 23:30 часа). В квартал "Продимчец" няма да има режим. Въвежда се забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Мерките - в сила от днес, се налагат заради продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града, посочват от ВиК АД – Ловеч.

Общинският съвет излезе с конкретни решения на извънредно заседание. На кмета на Ловеч Страцимир Петков е възложено да извърши проверка в Басейновата дирекция за издадени разрешителни за водоползване за питейно-битови нужди от водоизточници на територията на община Ловеч, и да поиска от ВиК – Ловеч справка за участъците по мрежата с най-големи загуби на вода.

Кметът трябва да изготви доклад за инвестициите в обновяване на ВиК мрежата от началото на мандата му и план с мерки за подмяна на старите тръби.