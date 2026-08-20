Министър Шишков откри източване на ВиК холдинга чрез сделки за ток

Сделки на дружеството "ВиК енерджи груп", дъщерно на Български ВиК холдинг, ще бъдат дадени на прокурор, обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков. На нарочен брифинг той обвини бившето ръководство на фирмата, че е натрупало загуби в порочни покупки на електроенергия.

Три неизгодни договора по време на предишната власт са довели до щети за 2.5 млн. евро, два вече са прекратени, работи се за разваляне и на третия, съобщи министърът.

"ВиК енерджи груп" бе учредено през есента на 2021 г., за да купува ток на възможно най-ниски цени за всички ВиК фирми под шапката на ВиК холдинга. И както става по традиция с държавните предприятия, рекламираните добри намерения са се изродили в схеми и загуби.

До 2024 г. нещата са вървели добре, но след това работещият механизъм се сменя със схема, твърди арх. Шишков. Вместо да купува изгодно ток директно на енергийната борса, когато е най-евтино, "ВиК енерджи" сключва дългосрочни договори с три фирми посредници. Цената в тях е фиксирана и е над пазарната, което гарантира печалби за частните търговци за сметка на държавното "енерджи". "Те си избират да купуват ток, когато е най-евтино, а после го продават на "ВиК енерджи груп" на фиксирана цена, която е по-висока, обясни министърът, като подчерта, че най-много са ощетени дружества като ВиК Пловдив, Сливен, Ямбол, Шумен, на които им трябва повече енергия за помпените станции.

Управителят на "ВиК енержи груп" Ковач Ганев, е уволнен, но не е освободен от отговорност. По негово време са сключени въпросните три договора, стана ясно на брифинга.