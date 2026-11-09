Катар се превръща в купувач №1 на втечнен газ от САЩ

Катар става най-големият купувач на американски LNG на фона на Ормузката криза, пише Оilprice. По ирония на съдбата, Катар, един от водещите световни износители на втечнен газ, се превръща в най-големият купувач на LNG от САЩ. Благодарение на шистовата революция Щатите още през 2023 г. изпревариха страната от Персийския залив като ключов експортьор.

Сега безпрецедентните сривове в доставките заради войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток напълно провалят плановете на Доха за разширяване на бизнеса с втечнен газ. Държавната компания QatarEnergy работи усилено за възстановяване на съоръженията си за LNG, ударени от ирански ракети през пролетта. Тези атаки извадиха от строя 17% от експортния капацитет на Катар и причиниха загуба на около 20 млрд. долара годишни приходи.

Износът на катарски LNG е спаднал тази година до под една трета от обичайните нива. QatarEnergy дори бе принудена да обяви форсмажор за срок до пет години по някои дългосрочни договори за LNG. За да компенсира невъзможността да доставя на партньорите си собствен газ, Катар купува американски.

В края на октомври QatarEnergy подписа две споразумения за покупки на допълнителни 7 млн. тона годишно втечнен газ от САЩ. Заедно с производството на проекта Golden Pass в Тексас, в който държи 70%, QatarEnergy ще контролира 23,7 млн. тона американски LNG годишно до 2033 г.

Всички тези количества изобщо няма да стигат до Катар, а ще бъдат препродавани и транспортирани до държави купувачи на LNG, като се избягва критичният маршрут през Ормуз, който за катарския газ е единствен.

Доставките на LNG от Близкия изток са засегнати по-силно от тези на петрол, тъй като няма тръбопроводи, които да свързват експортните терминали в Залива с такива извън региона. Прехвърлянето на втечнен газ от един кораб на друг също е по-трудно, отколкото при петрола, което ограничава количествата LNG, които могат да бъдат прехвърляни през протока.