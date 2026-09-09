Кабинетът създава единен орган за пътна безопасност

Правителството създава днес нова структура, отговорна за пътната безопасност - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор".

Преди началото на заседанието на Министерски съвет премиера Румен Радев обяви: "Все по-често говорим за пътната безопасност. Тя изисква не само превенция, но и надеждна и всеобхватна информация. Това налага създаването на единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган, тъй като в момента всички тези дейности са разпокъсани".

По думите на премиера новата агенция ще поддържа информацията, основаваща се на сегашната ТОЛ система, като бъдат включени всички източници на информация за движението по пътищата – общински камери, бодикамерите на полицаите и всякакви съществуващи сензори. Ще има информация и за второстепенните пътища. Цялата информация ще се наблюдава денонощно, в реално време.

По-късно днес от Министерството на транспорта и съобщенията ще представят детайлно "реформата" в пътната безопасност.

Следващата седмица предстои среща със строителния бранш и гражданските сдружения в сферата на пътната безопасност, с които ще се обсъдят стратегическите инфраструктурни проекти, чиято реализация трябва да бъде ускорена, каза премиерът Румен Радев. За тяхната реализация ще се използват всички възможни ресурси - бюджетни средства, еврофондове и публично-частно партньорство.

Идеята за единен национален орган за пътна безопасност не е нова. По време на правителството на Росен Желязков тогавашният вицепремиер и транспортен министър Гроздан Караджов лансира предложението за създаване на единен контролен орган на пътя, който да бъде към МВР, като поеме по-голямата част от функциите на Агенция „Автомобилна администрация“, която е под шапката на транспортното министерство.

Очаквайте подробности.