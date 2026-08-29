Хакерски пробив засегна лични данни на клиенти на ДЗИ

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ДЗИ "Общо застраховане" информира клиентите си за възможно изтичане на лични данни. От съобщението става данни, че има пробив, който е довел до чужд достъп до имена на клиенти, единен граждански номер (ЕГН) и данни за контакт.

"Няма отражение върху Вашите застрахователни полици, нито върху продуктите и услугите, които използвате при нас", подчертават застрахователите.

"Освен това, с оглед Вашата защита, Ви препоръчваме да бъдете особено внимателни по отношение на подозрителни телефонни обаждания, имейли или линкове към уебсайтове и да се въздържате от предоставяне на лична информация чрез непроверени канали", допълва ДЗИ.

От съобщението става ясно, че по случая с източването на лични данни тече разследване.

Част от клиентите на ДЗИ получават уведомление за хакерския пробив директно във Viber.