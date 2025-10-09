Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

GPS проследяването на шофьорските курсове е атакувано пред ВАС

Намеренията са добри, но има много правни проблеми, смятат автоинструктори

Днес, 06:31
Според инструкторите електронната система не подобрява обучението - тя дава гаранция за време, но не и за качество и с нищо не различава добрия инструктор от незаинтересования.
Илияна Кирилова
Според инструкторите електронната система не подобрява обучението - тя дава гаранция за време, но не и за качество и с нищо не различава добрия инструктор от незаинтересования.

Проследяването с GPS на шофьорския курс, което е в сила от 12 юли т.г. е атакувано в съда от сдружението "Българска автоинструкторска колегия". Според сдружението тази мярка е въведена в нарушение на Закона за нормативните актове (ЗНА), на правилата за защита на личните данни, както и при незачитане на правото на личен живот. За жалбата пред Върховния административен съд разказва "Лекс".

Проследяването с GPS по време на шофьорския курс се прилага не само по време на т. нар. кормуване, но и на теоретичните занятия.

Автоинструкторите трябва да се впишат в приложението "БГеРегАвтошкола", за да могат да проведат обучение. Това става с устройство, което има мобилни данни - мобилен телефон или таблет, на което инструкторът трябва да разреши достъп до камерата, звука и данните за местоположение и което задължително трябва да се отключва с код, пръстов отпечатък или с лицево разпознаване.

"Приложението ще следи всяка стъпка от обучението на младите шофьори", обясни преди време министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Намеренията са добри, но има проблеми, смятат автоинструкторите, оспорващи наредбата с помощта на адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева. Въпросната наредба предвижда, че Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" създава и поддържа информационна система, обслужваща дейността по обучението и провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и проверочните изпити.

В наредбата се посочва, че в тази информационна система кандидат-шофьорът има учебен картон, в който автоматично се отразява "информацията за проведените учебни часове, свързана с пореден номер на учебния час, дата на провеждане, времеви период с начало и край на часа, маршрута, по който е проведено обучението, и изминати километри".

В нея няма и дума за GPS проследяване на инструкторите и курсистите. То е въведено с вътрешноведомствен акт на директора на "Автомобилна администрация".

В жалбата си до ВАС автоинструкторите изтъкват, че без законова делегация транспортният министър на практика е превъзложил на агенцията създаването и поддържането на информационна система, с която се събират, съхраняват, обработват и предоставят на трети лица лични данни.

"Този необичаен и неправомерен нормативен подход изглежда преднамерен. Той позволява на агенцията, посредством вътрешноведомствени актове с неясна правна природа, да създаде информационна система за събиране и обработка на лични данни, включително чрез GPS проследяване на автоинструктори и курсисти, в нарушение на императивни разпоредби от Конституцията и от международните договори, ратифицирани от България", заявяват жалбоподателите.

Според тях информационната система трябва да е уредена в наредбата по дължимия според Закона за нормативните актове ясен и предвидим начин. GPS проследяването например не е подлагано на обществено обсъждане. "Фактът, че уредбата на толкова чувствителна правна материя е предоставена на дискрецията на директор, който може да я регулира с неподлежащи на обнародване в "Държавен вестник" актове, е флагрантно нарушение на принципите на правовата държава", пише в жалбата. 

Директорът на агенцията няма нормативни гаранции за независимост и неутралитет, а действията му не подлежат на парламентарен контрол, припомня жалбата. 

В жалбата се прави искане ВАС да сезира Съда на Европейския съюз, който да се произнесе дали гарантираните от Хартата на основните права на ЕС права на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, допускат подобно проследяване в целия период на обучение. 

"Въведеното GPS проследяване като остра инвазивна мярка не може да бъде оправдано с реципрочен обществен интерес и/или с необходимост от повишаване на безопасността на движението по пътищата. Липсват статистически проверими данни за корелация между начина на провеждане на обучението на курсистите в автошколите и нарушенията на Закона за движение по пътищата", пише в жалбата до ВАС.

Според инструкторите електронната система не подобрява обучението - тя дава гаранция за време, но не и за качество и с нищо не различава добрия инструктор от незаинтересования. Единственият надежден критерий за качеството на обучението е резултатът от изпитите за правоспособност, категорични са те.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

шофьорски курсове

Още новини по темата

GPS приложение става Биг Брадър за кандидат-шофьорите

09 Юли 2025

Цената на шофьорските курсове ще надмине 2000 лв.
26 Яну. 2025

Кандидат-шофьорите ще имат право само на 4 опита за книжка
11 Септ. 2024

Транспортният министър: Новият екостикер ще струва едно кафе на месец
13 Юни 2021

Държавата има грях за купуването на книжки и калпавите шофьори

08 Окт. 2020

Цената на шофьорските курсове неизбежно ще се увеличи
12 Юли 2019

Задава се ново поскъпване на шофьорските курсове
09 Юли 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар