GPS проследяването на шофьорските курсове е атакувано пред ВАС

Проследяването с GPS на шофьорския курс, което е в сила от 12 юли т.г. е атакувано в съда от сдружението "Българска автоинструкторска колегия". Според сдружението тази мярка е въведена в нарушение на Закона за нормативните актове (ЗНА), на правилата за защита на личните данни, както и при незачитане на правото на личен живот. За жалбата пред Върховния административен съд разказва "Лекс".

Проследяването с GPS по време на шофьорския курс се прилага не само по време на т. нар. кормуване, но и на теоретичните занятия.

Автоинструкторите трябва да се впишат в приложението "БГеРегАвтошкола", за да могат да проведат обучение. Това става с устройство, което има мобилни данни - мобилен телефон или таблет, на което инструкторът трябва да разреши достъп до камерата, звука и данните за местоположение и което задължително трябва да се отключва с код, пръстов отпечатък или с лицево разпознаване.

"Приложението ще следи всяка стъпка от обучението на младите шофьори", обясни преди време министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Намеренията са добри, но има проблеми, смятат автоинструкторите, оспорващи наредбата с помощта на адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева. Въпросната наредба предвижда, че Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" създава и поддържа информационна система, обслужваща дейността по обучението и провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и проверочните изпити.

В наредбата се посочва, че в тази информационна система кандидат-шофьорът има учебен картон, в който автоматично се отразява "информацията за проведените учебни часове, свързана с пореден номер на учебния час, дата на провеждане, времеви период с начало и край на часа, маршрута, по който е проведено обучението, и изминати километри".

В нея няма и дума за GPS проследяване на инструкторите и курсистите. То е въведено с вътрешноведомствен акт на директора на "Автомобилна администрация".

В жалбата си до ВАС автоинструкторите изтъкват, че без законова делегация транспортният министър на практика е превъзложил на агенцията създаването и поддържането на информационна система, с която се събират, съхраняват, обработват и предоставят на трети лица лични данни.

"Този необичаен и неправомерен нормативен подход изглежда преднамерен. Той позволява на агенцията, посредством вътрешноведомствени актове с неясна правна природа, да създаде информационна система за събиране и обработка на лични данни, включително чрез GPS проследяване на автоинструктори и курсисти, в нарушение на императивни разпоредби от Конституцията и от международните договори, ратифицирани от България", заявяват жалбоподателите.

Според тях информационната система трябва да е уредена в наредбата по дължимия според Закона за нормативните актове ясен и предвидим начин. GPS проследяването например не е подлагано на обществено обсъждане. "Фактът, че уредбата на толкова чувствителна правна материя е предоставена на дискрецията на директор, който може да я регулира с неподлежащи на обнародване в "Държавен вестник" актове, е флагрантно нарушение на принципите на правовата държава", пише в жалбата.

Директорът на агенцията няма нормативни гаранции за независимост и неутралитет, а действията му не подлежат на парламентарен контрол, припомня жалбата.

В жалбата се прави искане ВАС да сезира Съда на Европейския съюз, който да се произнесе дали гарантираните от Хартата на основните права на ЕС права на зачитане на личния и семейния живот и на защита на личните данни, допускат подобно проследяване в целия период на обучение.

"Въведеното GPS проследяване като остра инвазивна мярка не може да бъде оправдано с реципрочен обществен интерес и/или с необходимост от повишаване на безопасността на движението по пътищата. Липсват статистически проверими данни за корелация между начина на провеждане на обучението на курсистите в автошколите и нарушенията на Закона за движение по пътищата", пише в жалбата до ВАС.

Според инструкторите електронната система не подобрява обучението - тя дава гаранция за време, но не и за качество и с нищо не различава добрия инструктор от незаинтересования. Единственият надежден критерий за качеството на обучението е резултатът от изпитите за правоспособност, категорични са те.