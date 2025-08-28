Електроиндустрията се жалва от дъмпинг на китайци и турци

В Европа изнасяме успешно електрооборудване и електроника, но тук в България държавните ведомства предпочитат турски и китайски продукти, заяви инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ.

Близо 60% от обществените поръчки на електротехническо и електронно оборудване през последните две години се печелят от фирми от Китай и Турция. Те вече осезаемо изместват българските и европейските производители заради ниските субсидирани цени, които предлагат.

Това алармираха от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и предупредиха, че заради тази политика на държавата българските производители са изправени пред спад в производството и риск от затваряне на предприятия.

Един от последните примери за неуспешен търг за български производители е на доставка на силови автотрансформатори за държавния "Електроенергиен системен оператор". ЕСО избира турска фирма-доставчик с цена 12.4 млн. лв. без ДДС.

"Българските фирми не може да се конкурират с цена, защото за разлика от турските компании, ние спазваме строги изисквания за безопасност, качество и устойчивост, което увеличава разходите ни", коментира инж. Димитър Белелиев, председател на Управителния съвет на БАСЕЛ.

Затова от асоциацията апелират при обществените поръчки държавата да въведе механизъм, който да гарантира, че при производството на стоки от трети страни са спазени същите стандарти за качество и устойчивост като наложените на европейските производители.

Според БАСЕЛ европейското законодателство допуска държавата да осигури предимство на български и европейски продукти в обществени поръчки.

„Европейското законодателство позволява изключване на участници от трети държави в търгове, ако над 50% от продуктите им са произведени в трети страни. Директивите на ЕС в енергетиката дават преференции на компании, чиито продукти се произвеждат в Европа. Апелираме към българското правителство да спазва правилото финансирането от ЕС да отива при компании от Европейския съюз. През последните две години у нас с европейски средства се финансират фирми от Китай и Турция", каза инж. Димитър Белелиев.

Сред предимствата на Китай и Турция са ниските производствени разходи и използването на субсидии от държавите или по-евтини източници на енергия, а също така и данъчни облекчения. Фирмите от тези държави нямат задължение да спазват строги стандарти за безопасност, качество и устойчивост, които са задължителни за европейските.

Данните за вноса на електротехническа продукция в последните години също показва, че българските и европейските компании губят позиции на собствените си пазари. По данни на НСИ за периода 2019-2024 г. вносът на електротехническа продукция у нас от трети страни е нараснал с над 50% и вече почти вече се изравнява с този от страни от ЕС, посочиха от БАСЕЛ.

От 2016 г. насам (с изключение 2022 г.) износът на български електротехнически и електронни стоки е номер 1 в експортната листа на страната ни. За 2024 г. предварителните данни също са за най-голям принос в износа на България, с дял от малко над 11% (4 млрд. евро) от общия експорт на страната. В сравнение с 2023 г., обаче се отчита лек спад от 3%. Причината за това е ситуацията в Европа, която е на прага на криза. Основният ни експорт е за Европейския съюз, като най-голям дял има Германия.

"Излиза, че ние сме добре приети в Европа, но не сме добре приети в България. Освен това се получава така, че ние с европейски и бюджетни пари даваме храна на чужди икономики, които не са пазарни", коментира Белелиев.

У нас в производството и ремонта на електронни уреди и електрически съоръжения работят около 1250 фирми, в които са заети около 57 000 души. И тази индустрия страда от липсата на кадри и фирмите са започнали да наемат работници от Узбекистан, Непал, Филипините.