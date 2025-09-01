"Долината на чудесата" в Канада ще е най-големият център за данни в света

Канадският предприемачът Кевин О’Лиъри възнамерява да изгради мащабен център за данни, който е нарекъл Wonder Valley - Долината на чудесата. За амбициозния проект разказва статия в Natural Gas World.



В началото на декември Кевин О’Лиъри впечатли разрастващия се пазар на центрове за данни в Северна Америка с новината, че планира да изгради огромен комплекс с капацитет 7,5 GW в северната част на провинция Албърта, захранван с природен газ, а в бъдеще и с известен геотермален потенциал.

"Долината на чудесата" ще се шири на 3 млн.кв.м в 58 сгради, което я прави най-големият център за данни с изкуствен интелект в света.

Мястото - индустриален парк близо до Гранд Преъри в северозападната част на Албърта, е добре подбрано. Гранд Преъри се намира в сърцето на огромен газов комплекс с над 4 трилиона куб.м природен газ, като в близост има още находища със 7 трилиона куб.м.

Районът предлага още хладен климат, който намалява разходите за енергия, свързани с центровете за данни, които консумират огромни количества ток.

Правителството на Албърта се позиционира като предпочитана дестинация за инвестиции в центрове за данни с изкуствен интелект - пазар, който до 2030 г. може да достигне 820 млрд. .щатски долара. Провинцията залага на три "коза" - богати ресурси на природен газ, енергийна индустрия от световна класа,

изградена на базата на предимствата на природния газ, и конкурентен пазар на електроенергия.

И други чудеса

Долината на чудесата не е единствена. Компанията Gryphon Digital Mining, която работи в областта на биткойни и ИИ, ще придобие промишлена база в южната част на Албърта със сериозен потенциал за разширяване. По данни Gryphon Digital Mining базата може да достигне 4 GW

мощности за производство на електроенергия, задвижвани с природен газ и с инсталации за улавяне на въглерод на място.

В САЩ компанията майка на Facebook – Meta, възнамерява да създаде огромен център за данни в Луизиана. Entergy Louisiana планира да изгради три газови електроцентрали с комбиниран цикъл заедно с нови далекопроводи и подстанции. Новите електроцентрали ще могат да използват микс от природен газ и водород в съотношение 70/30 с възможност за преобразуване във водород или оборудвани с инсталации за улавяне и съхранение на въглероден диоксид – на по-късен етап.

Американският гигант ExxonMobil също се стреми да инвестира в центрове за данни, като през декември разкри, че проектира „огромна“ електроцентрала на газ, предназначена за производство на енергия за центрове за данни.