България е втора в ЕС по скок на цените на жилищата

България е на второ място в Европейския съюз по ръст на цените на жилищата на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Това показват поспедни данни на Евростат.

Цените на жилищата у нас са се повишили с 15,5% спрямо същото тримесечие на предходната година, като пред България е единствено Португалия с ръст от 17,2 на сто. На трето място е Унгария (15,1 на сто). Единствената страна в ЕС, в която се отчита спад на цените на годишна база, е Финландия - с 1,3 на сто.

В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1 на сто, а през последното тримесечие на 2024 г. страната отбеляза най-висок годишен ръст в ЕС с темп от 18,3 на сто.

Средно за еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1 на сто на годишна база, а за целия ЕС - с 5,4 на сто.

На тримесечна база (в сравнение с първото тримесечие на 2025 г.) цените са се повишили с 1,7 на сто в еврозоната и с 1,6 на сто в ЕС. На тримесечна база понижение е отчетено във Франция - -0.2 на сто и Белгия - -0.1 на сто, докато най-големи увеличения спрямо първото тримесечие са регистрирани в Португалия (4,7 на сто), Люксембург (4,5 на сто) и Хърватия (4,4 на сто). Поскъпването на жилищата у нас на тази база е 3,8 на сто, което отрежда на страната ни пето място сред страните от ЕС.

Данните на Евростат показват, че наред с поскъпването на жилищата нарастват и наемите, макар и с по-бавен темп. През второто тримесечие на 2025 г. наемните цени в ЕС са се увеличили с 3,2 на сто на годишна база и с 0,7 на сто спрямо предходното тримесечие. За сравнение, жилищните цени са се повишили съответно с 5,4 на сто и 1,6 на сто.

От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 60,5 на сто, докато наемите - с 28,8 на сто. Докато наемите нарастват относително равномерно, цените на жилищата се колебаят по-силно - особено след 2015 г., когато започва значително поскъпване до края на 2022 г., последвано от кратко задържане на нивата и ново нарастване, продължаващо вече шесто поредно тримесечие.

Спрямо 2010 г. България е сред страните с най-голямо увеличение на цените на жилищата - със 133 на сто. Те са се удвоили или повече в 10 държави от ЕС, а най-голямо е нарастването в Унгария (277 на сто) и Естония (250 на сто). Изключение от общата тенденция е Италия, където цените на жилищата са намалели с 1 на сто спрямо 2010 г., и Гърция - единствената държава, в която е отчетен спад на наемите (-9 на сто).