Крадци задигнаха две картини на Реноар в нов обир на музей

Сега Музеят на Реноар в Кан-сюр-Мер е къщата, в която е прекарал последните години от живота си.

Крадци задигнаха две картини на Реноар от музея в къщата му в Кан-сюр-Мер. Това е пореден обир на картини от световното наследство в последните месеци.

Обирът е извършен в ранните часове на днешния ден в музея „Огюст Реноар“ в Кан-сюр-Мер, на Лазурния бряг. Двама души са проникнали в музея преди разсъмване и успели да изнесат четири произведения на изкуството. Първоначално бе съобщено, че те са изтървали едната от картините, която по-късно била открита в градината на музея. Впоследствие стана ясно, че не са успели да отнесат още една.

Музеят се намира в имението Les Collettes — последния дом на Пиер-Огюст Реноар. Художникът прекарва последните години от живота си именно тук, а днес мястото съхранява не само негови произведения, но и лични вещи, мебели, фотографии и документи, свързани с живота му.

Според първоначалните данни двамата извършители проникнали в музея рано сутринта. Алармената система се е задействала в 5:48 ч., след което били уведомени полицията и общинските полицейски служби. Полицаите пристигнали за около пет минути, но крадците вече били успели да избягат. Камерите за видеонаблюдение са заснели двамата мъже вътре в музея. На записите се вижда как изрязват картините от рамките, вместо просто да ги свалят от стените. Това предполага, че са действали бързо и са били подготвени за конкретния тип обир, коментират френските медии. Има и версия, според която мъжете са проникнали, след като са повредили или прерязали преграда/решетка, като се проверява дали са използвали момент от смяната на охранителните обходи.

Крадците успели да изнесат от сградата четири произведения. По време на преследването обаче изтървали едната картина и я изоставили. Тя е открита в градината на музея, като към момента не е ясно дали е получила повреди.

Няколко часа по-късно кметът на Кан-сюр-Мер - Бриан Масон, заяви, че в градината е намерена още едно от задигнатите платна. "Така че само две картини са откраднати", добави той.

Общата стойност на четирите произведения се оценява на около 9 млн. евро. Властите не обявяват кои са изчезналите картини. Медиите обаче достигнаха до неофициална информация, според която в неизвестност са Madame Colonna Romano (1910) и Jeune femme au puits („Младата жена при кладенеца“, 1886). Втората намерена в градината изоставена картина е "Coco lisant“ („Коко чете“), която е и най-скъпата от четирите.

Реноар купува имението Les Collettes в Кан-сюр-Мер през 1907 г. и именно там прекарва последните си години. В музея се съхраняват оригинални негови произведения, скулптури, лични предмети и документи. Според френски медии колекцията включва около десет оригинални картини и приблизително 40 скулптури. Затова кметът на Кан-сюр-Мер Браиан Масон определи нападението не просто като кражба, а като посегателство срещу историческото наследство на града.

Обирът идва на фона на серия от зрелищни кражби на произведения на изкуството в Европа, която започна именно от Франция с обир на исторически бижута от Лувъра.