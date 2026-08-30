Tesla изтегля 3 милиона коли заради дръжки "убийци“

Tesla беше принудена да изтегли близо 3 милиона свои превозни средства от китайския пазар заради проблем с отварянето на вратите. Американският производител изтегля около 2,98 милиона произведени в Китай и внесени електромобили, включително Model 3, Model Y, Model X и Model S, се посочва в официално съобщение на Държавната администрация за пазарно регулиране на Китай

Прибраните дръжки на вратите - отличителен белег на Tesla, се оказали трудни за използване при спешни случаи. В серия ужасни инциденти в различни страни хора загинаха в колите си, защото не са успели да излязат, предава "Дарикнюз", като цитира "Билд“. При възникване на пламъци например вратите би трябвало да се отварят автоматично, но при фаталните случаи те са блокирали и пасажерите са останали в капан, а и хора отвън не са успели да помогнат.

Сега Tesla усилено работи по безопасността на автомобилите си. Предвиждат се актуализация на софтуера, допълнителни обозначения за механичните аварийни лостове за отваряне на вратите отвътре и др.

Още през през февруари китайските власти обявиха, че от следващата година ще забранят скритите дръжки на вратите, типични за електрическите превозни средства не само на Tesla, но и на много китайски модели.

На базирания в Пекин Xiaomi също се наложи да изтегли над 390 000 автомобила, както и на работещата в Ханджоу компания Leapmotor, която прибра от пазара над 370 000 коли. Geely и XPENG също изтеглят част от своите превозни средства заради подобни проблеми с отварянето на вратите.