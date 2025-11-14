Жители на Ситняково се вдигат на протест заради разрушената баня

Днес, 14 ноември в 18 часа инициативен комитет обяви протест заради неизвестността около бъдещето на терена при вече съоборената баня Ситняково. Кварталът се намира в широкия център на столицата. Теренът граничи с Военна академия.

"Миналата година внесохме жалба до СО, НАГ по повод ПУП-а на терена. Зададохме въпроси по ЗДОИ. Нещата останаха в застой, до този месец, когато теренът бе ограден, а банята бутната. Разрешително за строеж не е регистрирано в публичното пространство. Имаме основания да подозираме, че всичко ще се случи тихомълком, без обществено обсъждане", пише Мария Кавлакова от комитета.

Гражданите смятат, че на мястото на банята ще бъде построена 16-етажна сграда.

"Вярваме, че имаме шанс да се преборим - нямаме нужда от 16-етажна сграда. Излизаме, защото няма друга опция! Писна ни да действат зад гърба ни.

Имаме основания да смятаме, че се използват вратички в нормативната уредба, за да мине проектът за 50-метрова сграда без обществено обсъждане.

Миналата година направихме всичко по правилата — подадохме жалба, подписки, уведомления, поискахме становища, зададохме въпроси. 277 души застанахме с имената си зад искането да бъде внесена яснота да предстоящия проект.

И какво получихме? Нищо. Нито отговор, нито реакция, нито обяснение.

Към днешна дата няма разрешително за строеж! Но осъмнахме първо с поставена ограда, после с вече бутната сграда.

Всичко говори за старт на строителни дейности! Без предупреждение. Без диалог. Без уважение.

Смятаме, че 16-етажна сграда няма място в квартала. Имаме много други нерешени проблеми. Не ни трябва още един. Довечера излизаме да кажем само едно: Спрете се! Нека засегнатите от околните квартали заповядат", призовават инициаторите.