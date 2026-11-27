Столична община Двата ринга, през които няма да имат право да преминават замърсяващи автомобили

Забраната за влизане на силно замърсяващи автомобили в централната зона на София влиза в сила съвсем скоро - на 1 декември. Мярката има за цел да подобри чистотата на въздуха в столицата и ще важи само през зимата - до 28 февруари 2027 г.

В т.нар. „малък ринг“ ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства от I и II екогрупа, като тези от I група няма да може да минават и през „големия ринг“.

Малката зона е ограничена от булевардите „Васил Левски”, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”. Голямата е между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев”, бул. „Ситняково“, бул. „Михай Еминеску“, бул. „П. Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

Самите булеварди, които са граници на ринговете не се смятат за част от забранената зона и по тях може да минават всички превозни средства. Там ще бъдат поставени указателни табели, за да може шофьорите да се ориентират по време на движение. Столична община ще контролира спазването на изискванията чрез камери и специализиран софтуер.

На сайта на транспортното министерство всеки може бързо да провери актуалното положение на своя автомобил - дали е с валиден годишен технически преглед и към коя екогрупа се числи.

Забраната обаче няма да важи за замърсяващи коли, чиито собственици имат постоянен адрес в съответната забранителна зона и имат издаден валиден стикер за паркиране или пък са лица с увреждания, с карта за преференциално паркиране, издадена от Столична община или от друга община в България.