Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От 1 декември забраняват замърсяващите коли в центъра на София

Разширява се нискоемисионната зона в столицата

Днес, 08:58
Илияна Кирилова

От понеделник, 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София, напомня БГНЕС.  Най-замърсяващите автомобили от първа и втора екогрупа няма да имат достъп до централните части на столицата и тази забрана ще е в сила до 28 февруари 2026 г.

Ограничението има за цел да намали замърсяването на въздуха през зимните месеци и да спомогне за по-чиста градска среда. Новото през този сезон е, че нискоемисионната зона за автомобилите в София обхваща по-широка територия, освен т.нар. "малък ринг".

В "малкия ринг", в който е забранено колите от първа и втора екогрупа да влизат обхваща територията между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”. 

Големият ринг е заключен между бул. „Сливница“;  бул. „Данаил Николаев“ ;  бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“;  бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“;  ул. „Хенрик Ибсен“;  бул. „П. Ю. Тодоров“;  бул. „Иван Ев. Гешов“;  бул. „К. Величков“. 

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

нискоемисионни зони, замърсяващи автомобили

Още новини по темата

Замърсяването с азотен диоксид в София се увеличава
07 Апр. 2025

Нова зона на София затваря за най-пушещите коли от 1 декември
15 Март 2025

Пушещите коли в центъра на София намаляха до 2500 на ден
06 Март 2025

София е изпратила глобите на около 1/3 от замърсяващите коли в центъра
14 Яну. 2025

В 9 района на София се забранява отопление на дърва и въглища
01 Яну. 2025

София вече праща глобите на шофьорите със замърсяващи автомобили
07 Дек. 2024

3800 коли са нарушили забраната за влизане в центъра на София
02 Дек. 2024

Центърът на София затваря за най-димящите автомобили от 1.12
30 Ноем. 2024

София ще следи за замърсяващи коли, но не знае как да ги глобява
31 Окт. 2024

София не е глобила нито една кола в зоната без вредни емисии

21 Февр. 2024

800 замърсяващи коли влизат дневно в центъра на София
21 Дек. 2023

Забранената зона за замърсяващи коли в София заработи, но без глоби

01 Дек. 2023

София отлага глобите за влизане със замърсяващ автомобил в центъра

29 Ноем. 2023

От 1 декември центърът на София затваря за най-замърсяващите коли
24 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д