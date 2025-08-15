Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Влак с цистерни горя край Симеоновград

15 Авг. 2025Обновена

Товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира край село Пясъчево, близо до Симеоновград. 13 от цистерните са започнали да горят. Инцидентът е станал малко след 5 часа тази сутрин.

На място са пристигнали над 20 екипа на пожарната. Нямало е опасност за населени места - Пясъчево е на около 500 метра, няма тежко задимяване. Пожарът е локализиран, в момента допълнително охлаждат цистерните за да не се възобнови горенето. 

"Най-добрата новина е, че няма жертви. Пожарът скоро ще бъде овладян", заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който пътува към мястото на произшествието. Не е ясно какво е причинило катастрофата. Според Караджов, машинистите са усетили тласък отзад, впоследствие влакът се е разкъсал. Композицията има два локомотива - един отпред и един отзад. Първият локомотив и един вагон са продължили, а 33 вагона и последният локомотив са останали в зоната на пожара. Спрян е токът в жп участъка, линията е второстепенна. Превозвано е гориво до петролна база.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

влак, цистерни

Още новини по темата

3-ма загинаха и 50 са ранени в тежка жп катастрофа в Германия
27 Юли 2025

Влакът Варна-София аварира заради жегата
27 Юни 2025

България подготвя втора жп връзка с Турция
19 Юни 2025

От утре БДЖ пуска експресни влакове до Варна и Бургас
14 Юни 2025

Частни пътнически влакове тръгват от 13 декември 2026 г.
03 Юни 2025

От юни с влак от София до Бургас ще е около 5 часа
27 Май 2025

След дъжд - качулка в бързия влак за Варна
23 Апр. 2025

Новите локомотиви "Сименс" обслужват само шест линии
17 Апр. 2025

БДЖ ще върне парите на ощетени пътници от претъпкан влак
11 Апр. 2025

Двама машинисти пострадаха при пожар в локомотив
09 Март 2025

Локомотив се запали край Стара Загора
21 Февр. 2025

БДЖ най-сетне пуска автомати за билети по гарите
14 Февр. 2025

Транспортният министър прие оставките на шефовете на НКЖИ и БДЖ
17 Яну. 2025

Два пътническа влака са се разминали на косъм
16 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар