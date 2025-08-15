Влак с цистерни горя край Симеоновград

Товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира край село Пясъчево, близо до Симеоновград. 13 от цистерните са започнали да горят. Инцидентът е станал малко след 5 часа тази сутрин.

На място са пристигнали над 20 екипа на пожарната. Нямало е опасност за населени места - Пясъчево е на около 500 метра, няма тежко задимяване. Пожарът е локализиран, в момента допълнително охлаждат цистерните за да не се възобнови горенето.

"Най-добрата новина е, че няма жертви. Пожарът скоро ще бъде овладян", заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който пътува към мястото на произшествието. Не е ясно какво е причинило катастрофата. Според Караджов, машинистите са усетили тласък отзад, впоследствие влакът се е разкъсал. Композицията има два локомотива - един отпред и един отзад. Първият локомотив и един вагон са продължили, а 33 вагона и последният локомотив са останали в зоната на пожара. Спрян е токът в жп участъка, линията е второстепенна. Превозвано е гориво до петролна база.