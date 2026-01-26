Васил Терзиев ще иска независим анализ за транспортните фирми на София

Столичният кмет Васил Терзиев ще поиска от Столичния общински съвет независим анализ на транспортните фирми на София. Той настоява да бъде изготвен по-задълбочен анализ на ефективността на дружествата - тенденциите при разходите, съпоставка с приходите и постигнатите резултати. Според Терзиев само след независима оценка ще може да се предложи реформа и оптимизации с цел подобряване на работата на фирмите. Още от сега е ясно, че предложението ще предизвика бурни спорове на предстоящото заседание на СОС в четвъртък, защото общинските дружества се управляват от общинския съвет и в него доминира така нареченото икономическо мнозинство, водено от ГЕРБ.

От бъдещите изпълнители на задачата се очаква да изготвят анализ на експлоатационните разходи и оперативната ефективност на четири транспортни дружества - “Столичен автотранспорт”, “Столичен електротранспорт”, “Метрополитен” и “Център за градска мобилност”. Ще бъдат анализирани показатели на дружествата за 2024, 2023 и 2019 г. Не е ясно как е избрана годината 2019, но вероятно това е началото на последния мандат на бившия кмет на София Йорданка Фандъкова. В доклада освен самите финансови показатели и показатели за дейността ще се проучи и международен бенчмарк. Според Терзиев за анализа ще са необходими 300 000 лв.

Тази сума може да предизвика въпроси, защото и в момента транспортните и останалите общински дружества се отчитат подробно в общината на всяко тримесечие с междинни отчети и в края на годината с окончателни годишни отчети. В общината е налично голямо количество информация през годините. Според кмета Терзиев обаче тези отчети не дават достатъчно добра аналитична представа и е необходима независима външна оценка.

Искането за оценка се прави на фона на очертаваща се трудна година в транспорта заради закъснелия държавен бюджет. Заради него ще закъснеят и общинските бюджети, а в транспортната задача на София заради увеличението на заплатите на служителите след транспортната стачка така или иначе има дефицит. В интервю за “Медияпул” Терзиев обясни, че през февруари няма да има достатъчно средства за изплащане на заплати. Общината разчита тук на 153 млн. евро държавна субсидия и е готова на свой ред да финансира транспортната задача със 163 млн. евро. Не е ясно обаче в какъв размер и кога ще бъде определена държавна субсидия, като в момента системите работят с бюджет 1:12 от бюджета за предходната година. Така дружеството трябва да търси други пътища за осигуряване на средства за покриване на недостига.

Много вероятно темата ще се използва за политизиране от много страни с оглед на предстоящите избори.