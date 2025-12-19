Съдът в Страсбург отряза един от "Наглите"

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви за явно неоснователна и недопустима жалба на Любомир Димитров (Любо Гребеца) срещу България и прекрати делото, съобщи Министерство на правосъдието.

Жалбата на Димитров пред Европейския съд в Страсбург бе за нарушено право на справедлив процес по норма от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Той се оплаква, че е бил осъден от българските съдилища за две убийства на базата на показания на не безпристрастен свидетел.

От МП припомнят, че през 2014 г. Димитров е осъден на 10 години лишаване от свобода като участник в престъпната група на „Наглите“, организирала и извършвала отвличания с цел откуп. През 2020 г. Върховният касационен съд окончателно потвърждава нова присъда на Гребеца – доживотен затвор за две убийства (на Юлиян Лефтеров - Кунгфуто и на Иван Пайнавелов-Саката).

Наказателното производство за убийствата е образувано след като друг член на „Наглите“ (назован в решението на европейския съд като Д.Д.) посочва местонахождението на двамата изчезнали и твърди, че са убити от Любомир Димитров. Телата са открити и идентифицирани. През 2015 г. прокуратурата внася обвинителен акт за убийствата.

"Д.Д. е разпитан пред съда като единствен очевидец на престъплението, а адвокатите на Гребеца искат показанията му да бъдат изключени, тъй като са дадени срещу „преференции“, както и от желание за мъст. Тезата е отхвърлена от три съдебни инстанции в България, както и от ЕСПЧ. Европейският съд напълно споделя аргументите на представителите на държавата по това дело", разказват от правосъдното министерство.

Българските съдилища приемат показанията на Д.Д. за достоверни, последователни във времето и потвърдени от докладите от аутопсията, балистичните доклади, показанията на други свидетели и документалните и веществените доказателства, събрани по време на разследването. Установяват и че този свидетел не се е облагодетелствал от показанията си, тъй като е получил тежко наказание като участник в групата „Наглите“.

Използването на показания, направени от свидетели в замяна на имунитет или други предимства, може да компрометира справедливостта на производството срещу обвиняемия и да повдигне ред въпроси, отбелязва ЕСПЧ. За това във всеки подобен случай е необходимо да се определи дали защитата е била наясно със самоличността на свидетеля и негова договорка с прокуратурата (ако е имало такава), дали това е обсъдено по време на съдебния процес, дали защитата е имала възможност да разпита свидетеля, дали фактът на договорката е бил разгледан от всички инстанции.

Преценката на ЕСПЧ в конкретния случай е, че българският съд обстойно е анализирал всички данни, показанията на Д.Д. са спонтанни, свидетелят не е извлякъл никаква полза от тях, самоличността му е била известна на защитата, която е имала възможност да провери показанията.

Телата на двамата убити бяха намерени, след като Гребеца беше задържан за участие в групата за отвличания "Наглите", заради което той получи 10 г. лишаване от свобода. След като труповете бяха открити, тогавашният премиер Бойко Борисов заяви, че "за първи път се пропукаха организираните престъпни групи и пропяха в арестите. Отиват и посочват - в тая ливада има труп. Колегата Цветан Цветанов с багер ходи и копае трупове".