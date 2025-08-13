Мистериозно изчезнаха три от основните фигури в "Наглите"

Полицията издирва Прокопи Прокопиев - Културиста, Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето. Тримата са в неизвестност от ден, като сигналът е подаден от техни близки, предава БНР. Те са изчезнали мистериозно, като техните автомобили и телефони са открити изоставени.

Със случая се занимава СДВР.

Осъден от "Наглите" излиза от затвора 2,5 г. по-рано Ивайло Ефтимов-Йожи от групата за отвличания "Наглите" излиза предсрочно от затвора, реши Софийският апелативен съд (САС) като последна инстанция по делото за освобождаването му.

Тримата мъже бяха от основната част от групата на "Наглите", която беше задържана от полицията преди години за отвличания и рекет и после бе обвинена от прокуратурата и дадена на съд.

Йожи, Гребеца и Релето излязоха от затвора преди време.

По случая има образувано досъдебно производство.

Съдът направи за смях МВР и прокуратурата за шумните арести за отвличане Съдът направи за смях прокуратурата и МВР, които само преди ден шумно се похвалиха с успешна операция и с арестувани за отвличане на двама мъже в София. Това се случи в събота, след като задържаните бяха пуснати поради липса на доказателства.

Само преди 4 месеца МВР обяви, че са изчезнали други двама мъже, като се предполага, че те са отвлечени заради изчезнали 160 кг кокаин в София. От тях няма следа и до момента. За престъплението бяха обвинени три лица - двама бяха арестувани още тогава, а третият се предаде преди дни.

Според МВР и прокуратурата, от американски служби се разбрало за пратка с кокаин, която се е движела от Южна Америка до пристанище в Западна Европа, оттам по суша през България към Турция. Българи са се занимавали с логистиката за българска територия, а отговорници за пратката били сърби. Именно с тази сделка МВР свързва изчезването на българите. Прокуратурата обаче каза, че няма доказателства за мотивите.