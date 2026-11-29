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Ученически автобус и стотици автомобили са блокирани в километрична колона в района на Копяновец на път Е79 между Ботевград и Мездра, съобщи БНТ.

Движението в посока Мездра е спряно вече шест часа.

Причината са аварирали тежкотоварни автомобили в района, заради които и снегопочистващата техника е останала блокирана и не може да продължи работата си.

Заради силното вълнение и бурния вятър през нощта морето заля крайбрежната велоалея между Бургас и квартал „Сарафово“. Кадри от общинските камери за видеонаблюдение, заснети около 1.20 ч., показват как високите вълни прехвърлят предпазната стена и заливат настилката на алеята. Преминаването в района е изключително опасно заради силното морско вълнение.