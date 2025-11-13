Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Средната работна заплата към септември стигна 2580 лв.

Днес, 11:50
Средна работна заплата в страната по икономически дейности, трето тримесечие на 2025 г.
НСИ
Средна работна заплата в страната по икономически дейности, трето тримесечие на 2025 г.

Средната работна заплата в страната е достигнала 2580 лв. през септември. Постигнатите нива през август са 2497 лв. и 2570 лв. за юли. Това прави средна работна заплата за третото тримесечие на 2025 г. в размер на 2 549 лв. 

Това показват данните на НСИ за наетите лица и средната работна заплата за третото тримесечие на годината. 

Постигнатото ниво от 2549 лв. средна заплата за тримесечието е по-ниско спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 4.0%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 3.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.8%.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28.9 хил., или с 1.2%, спрямо края на юни 2025 г., като достига 2.36 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.9%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 3.0%.

Очаквайте подробности. 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

средна работна заплата

Още новини по темата

Две малки общини изпреварват София по заплати
04 Март 2025

Заплатите растат най-бързо в Кърджали, Ловеч и Варна

15 Дек. 2023

Средната заплата надхвърли 2000 лв. през септември
13 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън