Средната работна заплата към септември стигна 2580 лв.

Средната работна заплата в страната е достигнала 2580 лв. през септември. Постигнатите нива през август са 2497 лв. и 2570 лв. за юли. Това прави средна работна заплата за третото тримесечие на 2025 г. в размер на 2 549 лв.

Това показват данните на НСИ за наетите лица и средната работна заплата за третото тримесечие на годината.

Постигнатото ниво от 2549 лв. средна заплата за тримесечието е по-ниско спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 4.0%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 3.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.8%.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28.9 хил., или с 1.2%, спрямо края на юни 2025 г., като достига 2.36 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.9%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 3.0%.

Очаквайте подробности.