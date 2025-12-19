София въвежда "зелен билет" за три дни заради мръсен въздух

БГНЕС Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология е за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда.

Столичната община въвежда "зелен билет" за пътуване в градския транспорт за събота, неделя и понеделник – 20, 21 и 22 декември 2025 г., съобщиха от общинската администрация. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве през уикенда. Въпреки че по информация на НИМХ се очаква периодът на безветрие да приключи в понеделник, действието на "зеления билет" се удължава и за първия работен ден от седмицата с цел по-голяма ефективност, обясниха от Столична община.

„Призовавам гражданите да оставят автомобилите си и да използват градския транспорт, за да намалим емисиите и да подобрим качеството на въздуха в София“, заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

"Зеленият билет" е на цена от 1 лев, валиден е за целия ден и може да бъде закупен по няколко начина - чрез валидация на банкова карта в превозното средство, от водачите, онлайн през уебпортала на Центъра за градска мобилност, както и от касите на ЦГМ и „Метрополитен“. Той ще важи и за нощния градски транспорт.

От общината припомням, че в сила са и нискоемисионните зони за автомобили от 1 декември с разширен обхват, а от 1 януари 2026 г. предстои забрана за отопление на твърдо гориво в девет столични района.

В дните с прогноза за високи нива на фини прахови частици се прилагат и допълнителни извънредни мерки – засилено миене и метене на улици, препоръки към училища и детски градини за ограничаване на престоя на открито и засилен контрол от страна на Столичния инспекторат.

Повишение на фините прахови частици бе установено в няколко градове в страната в четвъртък, 18 декември, отчетоха от Изпълнителната агенция по околна среда. Според данните от всекидневния бюлетин, публикувани на сайта на Агенцията, най-сериозното превишаване е регистрирано в София – от 2,05 до 3,48 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър (µg/m3). В Пловдив стойностите варират от между 2,18 и 2,82 пъти, в Перник – 2,8 пъти, в Сливен – 2,18 пъти.