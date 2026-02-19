София спря публичната продан на емблематичния дом на Иван Гешов

Публичната продан на емблематичната къща на дипломата Иван Гешов на ул. "Патриарх Евтимий" 7 в София е спряна в последния момент. Продажбата е спряна от частен съдебен изпълнител след получена жалба на Столична община, в която се твърди, че собствеността върху имота е на общината, а не на изпадналото във финансови проблеми "Артемида-БСИ. Днес бе крайният срок за внасяне на оферти за закупуване на имота, оценен на начална цена от 3.7 млн. евро, като офертите трябваше да бъдат отворени утре.

Предисторията на имота

Имотът е бил апортиран в капитала на общинското дружество "Софийски имоти" в края на 90-те, откъдето е апортиран с последващ апорт в "Артемида-БСИ", припомнят от пресслужбата на общината. Не се сочи точна дата на апортните сделки. Фирмата е ипотекирала къщата в "Инвестбанк", но е натрупала задължения и се е стигнало до изпълнително производство и публична продан. За да не бъде загубена къщата в края на януари кметът на района Трайчо Трайков и лидерът на групата на ПП-ДБ в СОС Бойко Димитров предложиха общината да я купи. Това според общината обаче не са налага, защото според юридическия й екип първоначалният апорт на имота в "Софийски имоти" е нищожен. Според общината това е така, защото имотът изначално е имал статут на публична общинска собственост и е било невъзможно апортирането му в частно общинско дружество. Законът позволавя апортиране само на имоти, частна общинска собственост. Според общината няма как този имот да е частна общинска собственост.

"Позицията на Столичната община е, че към момента на този апорт имотът вече е имал статут на публична общинска собственост по силата на закона. Това следва от § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА, съгласно който държавни имоти с културни и обществени функции преминават в собственост на общините. Процесната сграда е функционирала като “детски дом”, което я поставя именно в хипотезата на имот с обществено предназначение по смисъла на тази разпоредба", считат от Столична община. Допълнително, сградата е обявена за недвижима културна ценност. "Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост такива имоти са публична общинска собственост", изтъкват от общината.

Не е ясно дали ще бъде кредитирано това тълкуване. Със сигурност преди да бъде апортиран в "Софийски имоти" къщата е имала акт за частна общинска собственост. Така или иначе публичната продан в момента е спряна.

Паралено с това действие общината е завела и иск по чл. 440 от ГПК за установяване, че имотът, върху който е насочено изпълнението, не принадлежи на длъжника. Чрез това производство общината цели съдът окончателно да се произнесе по въпроса за собствеността и допустимостта на принудителното изпълнение върху имота. "От изхода на това дело ще зависи и следващият етап от съдбата на къщата на Гешов. От Столичната община заявяват, че ще продължат да използват всички законови механизми, за да гарантират, че емблематичната къща на Иван Евстратиев Гешов ще бъде съхранена в интерес на обществото и културно-историческото наследство на София", изтъкват от Столична община.