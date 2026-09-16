София посреща празника с Фестивал на светлините и затворени улици

Фестивалът на светлините LÙNAR ще озари за пети път София от 17 до 20 септември. Той започва тази вечер от 20:00 до 23:00 ч. Ларгото ще се превърне в платно за произведенията на финалистите в най-големия конкурс за имерсивен ("потапящ") видеомапинг в света. Събитието се организира от Столична община и MP-STUDIO, в чест на Деня на София, и по традиция е с безплатен достъп. През последните пет години културното събитие е представило над 170 светлинни произведения, създадени от повече от 70 артисти от цял свят.

Седем финалисти от шест държави - Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украйна и Чехия, ще се включат тази година със своите спектакли на тема "Градски пулс". Техните произведения бяха избрани от международно жури, а най-добрите две творби ще бъдат отличени в последната вечер на събитието. Шестчленното жури ще се произнесе след оценка на цялостното въздействие на произведенията на живо.

За първи път публиката също ще има възможност да избере свой фаворит. Това ще може да се случи през мобилното приложение на фестивала, в периода между 20:00 ч. и полунощ, от старта на събитието, до 23:59 ч., на 19 септември.

Празничното издание на LÙNAR "Светлините на София" ще бъде открито с шоу, посветено на града. След представянето на финалистите в конкурса, програмата на събитието ще продължи със специално художествено съдържание, създадено в сътрудничество между фотографската страница "Етюд-и-те на София" и MP-STUDIO.

За да се осигури свободното пешеходно придвижване на посетителите в района на пл. "Независимост", затворени за движение на МПС от 20:00 до 24:00 ч. във всяка от вечерите от 17 до 20 септември ще бъдат:

- бул. „Цар Освободител“ между ул. "Княз Александър I" и бул. "Кн. Мария-Луиза";

- бул. "Княз Александър Дондуков" между ул. "Сердика" и бул. "Цар Освободител".

БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Още временни ограничения на движението ще бъдат въведени в центъра на София заради инициативата "Европейска седмица на мобилността – Уикенд без автомобили", съобщиха от Столична община.

От 4:30 ч. сутринта на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември ще бъдат забранени престоят и паркирането по ул. "15-и ноември" в участъка между ул. "Шипка" и бул. "Цар Освободител".

По-сериозното ограничение ще засегне самия бул. "Цар Освободител". От 4:30 ч. на 19 септември до 23:30 ч. на 20 септември ще бъде забранено влизането на автомобили в участъка между ул. "Княз Александър I" и бул. "Васил Левски". По време на ограниченията ще бъде осигурено преминаване през пл. "Народно събрание", по ул. "15-и ноември" и ул. "Георги С. Раковски" съгласно въведената временна организация на движението.

На 20 септември ще се проведе и градско велошествие, организирано от Столична община, Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания. То ще започне в 10:00 ч. от площад "Народно събрание" и ще продължи до 12:00 ч., като ще премине по бул. "Цариградско шосе", ул. "Самоковско шосе", бул. "Копенхаген", отново по бул. "Цариградско шосе" и ще завърши на пл. "Народно събрание". От Общината посочват, че трасето е вдъхновено от финала на Giro d'Italia в София през пролетта на 2026 г.