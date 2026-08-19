София няма веднага да глобява за неразрешено тържество в парка

Софийска община започва да глобява за неразрешени тържества в парковете, предупреди Лъчезар Милушев, зам.-кмет на Столичната община, направление "Сигурност". Стотици такива тържества се правят в почти всички паркове в София, но досега не е известно някой да е глобяван. След надигналото се недоволство кметът на София Васил Терзиев успокои, че първо ще се разясняват правилата, после ще се предупреждават нарушителите, а накрая ще се глобяват.

"Общината няма да откаже частно тържество в парка, ако е заявено предварително, но ако не е - глобите са от 153 до 255 евро и от 306 до 511 евро при повторно нарушение", каза той пред БНР, като подчерта, че събитието може да се провежда в часовете между 8:00 и 23 ч. Санкцията се налага с акт за нарушаване на обществения ред.

"Добре би било след това да си изхвърлят отпадъците на определените за това места. Най-често остават балони, украси и други отпадъци, които парковите работници почистват, като общината отстранява щетите и предявява сметката на организатора на събитието. Има начини той да бъде установен, но не това е смисълът. Смисълът е да имаме уважението един към друг - да зачитаме правата един на друг, да не пречим на другите и да пазим околната среда", посочи зам.кметът.

От общината обявиха, че искания за тържество в парка е имало само 8 пъти.

При планиране на организирано събитие в обществено пространство се подава заявление до Столична община не по-малко от 7 работни дни преди провеждането му. Това се отнася както за големите паркове, така и за други обществени пространства, включително градинки и междублокови пространства.

Има ред и за официални и масови мероприятия, който е регламентиран в специализирана Наредба на Столичния общински съвет. Организаторите подават заявление до дирекция „Сигурност и обществен ред“, като за обекти в парковете е необходимо становище от дирекция „Зелена система“ и заплащане на съответните такси. Сроковете за заявяване са минимум 14 дни преди събитието за паркове и градини; до 30 дни, ако е необходима схема за преместваеми обекти. От началото на годината до 21 юли са издадени общо 1276 разрешения за масови мероприятия на територията на София.

И велосипедите са на прицел

Столични инспектори и полиция правят проверки за велосипеди и електрически скутери в софийските паркове и напомнят, че по пешеходните алеи и тротоарите не е позволено да се кара. Правилото не е ново, но изненада много колоездачи, тъй като никой не следи редовно за прилагането му.

Забраната за колела в парка е част от Закона за движение по пътищата от 2015 г. Тези дни обаче Столичната община и СДВР са решили да съблюдават спазването ѝ. В четвъртък велосипедисти сигнализираха за акция в Борисовата градина, където са били спирани и предупреждавани, че преминаването с колело по алеите не е позволено. Засега глоби не се налагат. Раздават се само брошури, в които е описано какви са правилата за каране на тротинетки и колела в града.

От акцията се възмути общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев, който написа във "Фейсбук". "Признавам си, с цялото си въображение не мога да измисля каква е целта? Защо кметът е пратил общинска полиция да гони хората с колела в парковете, докато: Талази облечени в черно наркоманчета и гаменчета вилнеят около НДК, на "Славейков" и други централни локации, пл. "Гарибалди" е завладян от пияници и клошари, които тормозят преминаващите наоколо, а всичко е свинщина, зад спирка Вишнева има катун с огън и всичко, на пл. "Журналист" и обръщалото на Хладилника имаме биваци с пияници, дюшеци, боклуци - с шум, заплахи, миризми и т.н."

Успокоение

След надигналото се недоволство кметът на София Васил Терзиев се опита да успокои гражданите с пост в социалните мрежи:

"Моля всички да бъдат спокойни. Детето ви може спокойно да кара колело в парка. И да, можете да отпразнувате рождения му ден там. Но има правила. Те не са от вчера. Всяко лято получаваме стотици сигнали за скари на нерегламентирани места, силна музика, шумни празненства и дори за неидентифицирани вещества в пясъчници и около местата, на които играят деца. За да не се превръща празникът за един в кошмар за всички наоколо, има правила.

Никой не е санкциониран за тих и нормален детски рожден ден, който не пречи на никого. Но ако сложим мощни тонколони в парка, запалим скара там, където това не е разрешено, оставим след себе си боклук или пречим на десетки други хора - вече не говорим просто за личен празник. И тук подходът ни е същият като при тротинетките: първо информираме и обясняваме правилата. После очакваме да бъдат спазвани. А когато системно не се спазват - контролираме и санкционираме.

През 2025 г. в столицата са регистрирани около 4 инцидента с тротинетки на 100 000 души. Това поставя София доста назад в негативната класация в страната. Това е резултат, зад който стоят много конкретни мерки - повече контрол, санкции, работа на терен и постоянна информационна кампания. Само от началото на тази година със СДВР сме глобили над 1600 нарушители с електрически тротинетки."