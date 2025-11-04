Складове с тонове пилешко с неясен произход са запечатани в спецакция

БГНЕС Заместник-градският прокурор Десислава Петрова, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, представители на БАБХ и НАП събраха медиите в кв. "Модерно предградие" в София, за да разкажат за спецакцията.

При спецакция, последвала сигнал за данъчни измами, Софийската градска прокуратура, СДВР, НАП и агенцията за безопасност на храните (БАБХ) са запечатани цех и два склада с тонове месо. В цеха има 9 тона месо, за които не са предоставени необходимите документи и не е ясен произходът му, посочи зам.-градската прокурорка Десислава Петрова по време на спешно свикан брифинг пред склада на фирмата в кв. "Модерно предградие".

Дружеството има и 2 склада, като в един от тях има 26 тона месо, а в другия количеството тепърва се уточнява.

"Помещенията са запечатани и няма опасност до установяване на произхода на месото, то да бъде разпространено в търговската мрежа", увери прокурорката.

Директорът на СДВР Любомир Николов допълни, че от БАБХ са установили нередности при транжирането и обработката на месото и обектът ще остане запечатан, докато тези пропуски не бъдат отстранени.

"Проверяват се два огромни склада, в единия са установени над 26 тона месо. Очакваме да получим налична документация, която не ни беше предоставена", посочи и той. И отговори на журналистически въпрос, че няма задържани. Не установено с точност каква е ролята на собственика на фирмата и дали има вина за престъпленията, които разследваме", обясни шефът на столичната дирекция на МВР. Той уточни още, че от това, което се вижда в помещенията, месото е пилешко.

От НАП допълниха, че фирмата има месо от три различни източника - охладено и замразено.