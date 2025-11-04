Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Складове с тонове пилешко с неясен произход са запечатани в спецакция

Днес, 17:15
Заместник-градският прокурор Десислава Петрова, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, представители на БАБХ и НАП събраха медиите в кв. "Модерно предградие" в София, за да разкажат за спецакцията.
БГНЕС
Заместник-градският прокурор Десислава Петрова, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, представители на БАБХ и НАП събраха медиите в кв. "Модерно предградие" в София, за да разкажат за спецакцията.

При спецакция, последвала сигнал за данъчни измами, Софийската градска прокуратура, СДВР, НАП и агенцията за безопасност на храните (БАБХ) са запечатани цех и два склада с тонове месо. В цеха има 9 тона месо, за които не са предоставени необходимите документи и не е ясен произходът му, посочи зам.-градската прокурорка Десислава Петрова по време на спешно свикан брифинг пред склада на фирмата в кв. "Модерно предградие". 

Дружеството има и 2 склада, като в един от тях има 26 тона месо, а в другия количеството тепърва се уточнява.

"Помещенията са запечатани и няма опасност до установяване на произхода на месото, то да бъде разпространено в търговската мрежа", увери прокурорката.

Директорът на СДВР Любомир Николов допълни, че от БАБХ са установили нередности при транжирането и обработката на месото и обектът ще остане запечатан, докато тези пропуски не бъдат отстранени. 

"Проверяват се два огромни склада, в единия са установени над 26 тона месо. Очакваме да получим налична документация, която не ни беше предоставена", посочи и той. И отговори на журналистически въпрос, че няма задържани. Не установено с точност каква е ролята на собственика на фирмата и дали има вина за престъпленията, които разследваме", обясни шефът на столичната дирекция на МВР. Той уточни още, че от това, което се вижда в помещенията, месото е пилешко.

От НАП допълниха, че фирмата има месо от три различни източника - охладено и замразено.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

месо

Още новини по темата

Съдът на ЕС: Шницелът и наденицата може да са без месо
05 Окт. 2024

България е шампион на ЕС по поскъпване на месото
08 Апр. 2024

Как да познаем прясно ли е месото
03 Септ. 2021

Пристигащите от Англия в ЕС не бива да внасят сандвич с месо и сирене
19 Дек. 2020

Агенции проверяват двореца "Кричим" за отстрел на животни
19 Дек. 2019

БАБХ обяви пържолата с игла за случаен инцидент
06 Дек. 2019

България е сред лидерите в ЕС по употреба на антибиотици за животни
11 Ноем. 2019

Рецепта за пържоли: пеницилин колкото поеме
11 Ноем. 2019

България плаща 1 млрд. лева "данък месо"
30 Окт. 2019

Фермер: България яде старите запаси на свинско от Европа
23 Окт. 2019

ООН: Светът да се откаже от месото, за да спасим планетата
09 Авг. 2019

И Силистра обяви бедствено положение заради чумата
31 Юли 2019

БАБХ започва проверки на яйцата и месото за Великден
11 Апр. 2019

Месото в Русия е поскъпнало рязко
25 Яну. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте