Шофьорка от градския транспорт осъди МВР за фалшив наркотест

Съд установи поредно полицейско безобразие, свързано с фалшив наркотест на пътя и последващи вреди и мъки за потърпевш, за да докаже, че никога не е употребявал дрога.

Този път, след три години съдебна битка, жена от София - шофьор в градския транспорт, осъди МВР заради полеви тест, показал фалшиво положителен резултат за метамфетамин, предава Нова тв. Съдебното решение, което е окончателно, задължава областната дирекция на МВР - София да изплати 10 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Чак след 10 г. лъсна, че тестовете на МВР за наркотици са афиф Всеки трети шофьор е или повлиян от алкохол или наркотици, или е без книжка, или управлява превозно средство, което не е регистрирано. Констатацията направи през август Бойко Рашков, тогава все още вътрешен министър.

Потърпевшата Антоанета Димитрова разказва, че заради случая е останала без книжка, без възможност да работи и с намалени доходи в продължение на месеци. Освен това била и в болничен, което допълнително утежнило финансовото ѝ положение.

Историята датира от февруари 2024 г., когато Димитрова самокатастрофира на път за работа, след като автомобилът ѝ поднася на заледен участък и се удря в мантинела. Самата тя вика полиция, за да регистрира инцидента, защото колата е с пълно "Каско".

Полицаите й правят тест за наркотици, който отчита положителен резултат за метамфетамин. Веднага след това на Димитрова е отнета шофьорската книжка и са свалени регистрационните номера на автомобила. Жената е отведена в районното управление в Елин Пелин, където са съставени документи, взети са ѝ кръв и урина за изследване. Резултатите от лабораторните изследвания не потвърждават употреба на наркотични вещества.

Димитрова, която има 38 години стаж като шофьор в градския транспорт, остава без възможност да упражнява професията си в продължение на около четири месеца. Тогава тя е и в болничен, което води до значително намаляване на доходите.

„Няма как да си вземеш работната заплата, когато си в болничен. Падат класове, надбавки и други плащания“, разказва тя. По думите ѝ ситуацията е довела до сериозни затруднения в ежедневието ѝ, тъй като живее в Долна Малина и е зависима от други хора за придвижване до София.

Според нея през периода е съществувал и риск да бъде освободена от работа, а несигурността засегнала както нея, така и отношенията ѝ с колеги и ръководство.

Поне 10% са фалшиво положителните тестове за наркотици на пътя Поне 10 на сто от тестовете за наркотици на пътя са се оказали фалшиво положителни. Това стана ясно от отговор на служебния министър на вътрешните работи Атанас Илков от парламентарната трибуна на Народното събрание.

След дълъг процес съдът уважава иска на Димитрова и присъжда обезщетение от 10 000 лв, както и разноски по делото. Жената съобщава, че сумата вече е изплатена, заедно с адвокатски хонорар и начислени лихви.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Хаосът с фалшивите наркотестове в България продължава вече повече от 10 г., като въпреки обещанията на МВР как ще има повече кръвни лаборатории, които да правят бързи кръвни потвърждаващи проби, нещата се задълбочават, вместо да се оправят.

Жалбите и сигналите срещу МВР са толкова много, че в един момент се намеси дори и омбудсманът Велислава Делчева, която написа остро писмо на МВР и министерство на здравеопазването. Там бе посочено, че широко разпространената практика МВР да използва полевите тестове DrugTest 5000 с цел превантивен ефект, често води до фалшиво положителни резултати. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотични вещества, а резултатът се дължи на прием на легални и често предписвани лекарства – обезболяващи, медикаменти за кашлица и др. Така гражданите се оказват в ситуация на реален нарушител - образуват им се досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за до 24-часа, а често биват ограничени и във възможността да упражняват професионалната си дейност.

Друг проблем е същественото забавяне при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби, което създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, което оставя хората без реална възможност да докажат своевременно своята невинност. Стана ясно и, че няма официален списък на лекарствата, които може да дадат фалшиво положителен резултат при тест за наркотици.

Стигна се до това, че в един момент бе въведена проверка с наркотестове за самите полицаи, но тя бе отменена точно, защото полевите тестове давали често фалшиво положителен резултат. Т.е. за гражданите може, за полицаите не може.