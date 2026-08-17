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Само един остана в ареста след шумната акция в неонацистки клуб

Едва трима от 18 първоначално задържани получиха обвинения от прокуратурата

17 Авг. 2026Обновена
Тримата обвиняеми в пловдивския съд
БГНЕС
Тримата обвиняеми в пловдивския съд

От шумно обявената от ДАНС и МВР акция срещу неонацисткия клуб в Пловдив накрая се оказаха само 3-ма обвинени от общо 18 първоначално задържани, а в ареста остана един човек.

Соченият за лидер на пловдивския клон на организацията "Кръв и чест" остава в ареста, реши Районният съд в Пловдив, след като прокуратурата поиска постоянното задържане на трима човека. Той е бил и наемател на клуба, където бяха арестувани 18 души. Другите двама, за които прокуратурата поиска задържане, са баща и син. Бащата беше освободен под парична гаранция от 1000 евро, а синът му беше освободен без санкция, защото съдът не намери, че има достатъчно доказателства спрямо него. 

Тримата са обвинени, че в съучастие чрез слово и по друг начин са проповядвали дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност или етническа принадлежност, или сексуална ориентация. Останалият в ареста е сочен от прокуратурата за извършител, а другите двама за помагачи. 

Според събраните до момента доказателства в клуба са били провеждани сбирки, на които са обсъждани неонацистка идеология, нетърпимост към различните хора, като освен беседи са били и прожектирани такива филми.

Прокуратурата ще обжалва определението на съда, каза прокурор Димитър Костов. Според адвокат Стоян Мемцов обвиненията са неясни и няма конкретика в тях. 

Осемнайсетгодишният младеж, който сега бе освободен, беше задържан заедно с непълнолетно момче  иза нападение над непалски граждани. По това досъдебно производство той беше освободен от Районния съд под парична гаранция от 700 евро. За последния месец момчето е задържано три пъти от полицията. 

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пловдивската прокуратура, неонацистки клуб

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