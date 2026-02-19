Медия без
Румяна Бъчварова става началник на кабинета на служебния премиер

19 Февр. 2026Обновена
Румяна Бъчварова има богат административен опит, който започва като началник на кабинета премиера Бойко Борисов
Румяна Бъчварова има богат административен опит, който започва като началник на кабинета премиера Бойко Борисов

Румяна Бъчварова е назначена за началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров, съобщиха за БТА от пресслужбата на кабинета.

Днес на сбирка с министрите от ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че това е лично решение на Бъчварова. 

По-рано днес тя присъства на церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет. Румяна Бъчварова е завършила социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има дългогодишен опит в областта на маркетинга, медиите, изследванията на публичните политики. Тя е основател и управляващ директор на агенцията за социологически проучвания Market Links (2001 до 2009 г.), посочват от Центъра за изследване на демокрацията на своя сайт, където е асоцииран старши сътрудник.

От 2009 г. до 2013 г. е началник на кабинета на министър-председателя Бойко Борисов. През 2014 г. е избрана за народен представител в 43-тото Народно събрание, а след това е заместник министър-председател по коалиционните отношения и административната реформа (2014–2017 г.) и министър на вътрешните работи (2015–2017 г.).

От 2019 до 2023 г. Румяна Бъчварова бе посланик на България в Израел.

