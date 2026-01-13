Рекорден студ за тази зима скова България

Днешният 13 януари е най-студеният ден от началото на зимата, съобщи Националният институт за хидрология и метеорология към БАН.

Най-мразовито тази сутрин е било в Кнежа, където станцията на НИМХ е измерила -16.1 °С. Следват Разград и Чирпан с -11.6 °С, Гоце Делчев с -11.5 °С и София с -10.9 °С.

Това, съчетано със снеговалежа в предходните дни създаде рискови условия за шофиране на места по републиканската пътна мрежа, като основната опасност е образуването на т.нар. „черен лед", който е практически невидим и прави автомобилите неуправляеми, дори и при наличието на съвременни системи за сигурност.

Проходът Шипка е опесъчен и обработен против заледяване, но на места има участъци, на които ледът не се е разтопил напълно, затова от пътното управление призовават за шофиране с повишено внимание. На Хаинбоаз положението е същото, като и на двата прохода на територията на Старозагорска област продължават да работят снегопочистващи машини.

На Превала пък и днес остава в сила ограничението за товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, иначе пътищата в Смолянска област са проходими при зимни условия. Същото се отнася практически за пътищата в цялата страна.

Във високите части на планините времето въобще не подходящо за туризъм поради силния вятър и студа. От Планинската спасителна служба съветват, ако все пак има желаещи за излизане по баирите, да тръгват подготвени за зимни условия, да имат преценка за собствените си възможности и за планирания маршрут, както и да съобразяват това, че денят е къс и се стъмва рано.

Поради силния снеговалеж и лошите метеорологични условия на сръбска територия е преустановено пропускането на товарни автомобили през ГКПП „Стрезимировци", съобщи на сайта си Гранична полиция.