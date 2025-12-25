Разбит беше канал за трафик на оръжия през България

Контрабандно оръжие, което е част от нелегален канал, преминаващ през България, беше задържано при акция на Митнически пункт "Капитан Андреево". Служители на ГДБОП и Агенция "Митници" са конфискували 3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона. Оръжието е открито при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония.

Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция. Установено е, че незаконните оръжия са преназначени за трафикиране към Република Северна Македония.

Товарният автомобил е спрян за проверка и рентгенов контрол на 18 декември. Шофьорът - северномакедонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия.

На 24 декември на пункта пред българските власти се явил собственикът на фирмата превозвач. При извършената проверка в негово присъствие и последвалия физически контрол, служителите открили и иззели 6 кашона с оръжия и боеприпаси.

За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.