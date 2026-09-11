ПП и ДБ питат защо Йотова е помилвала легендарен наркодилър

Предизборната битка за президент започна с припомняне на скандални действия на противника. Депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев попита кой би гласувал за президент, който е помилвал известен наркодилър.

"Вие бихте ли подкрепили президент, който помилва наркодилър? През 2022 година, гледам новина в БНТ, Илияна Йотова е помилвала т.н. български Пабло Ескобар - Огнян Атанасов. Гръцките власти го залавят за търковия на наркотици, осъждат го, връщат го в България да си излежи 15 години присъда и вместо да лежи в затвора наркодилърът, Илияна Йотова го пуска 10 години по-рано. Мотивите са супер интересни. По публичната информация, заради здравословни причини. Защото "имало нехуманно отношение". Значи, нехуманно отношение е наркодилърът да бъде в затвора, а е хуманно наркодилърът да бъде на улицата да продава смърт на нашите деца. Защото, само 3 години след като е помилван този човек, той е хванат отново с 5 килограма кокаин," каза Сабрутев по БНТ.

Пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев поиска да разбере защо Йотова толкова години не е видяла нехуманно отношение по казуса с бившия кмет на район "Младост" Десислава Иванчева, а е видяла нехуманно отношение при Огнян Атанасов.

„Призоваваме г-жа Йотова ясно да обясни защо е пуснала наркодилър на свобода – 10 години, преди да изтече присъдата му. Ако не може да даде ясен и обективен отговор, да се оттегли незабавно от президентската надпревара. Призоваваме всички почтени хора в комитета на г-жа Йотова да оттеглят подписите си и подкрепата за нейната кандидатура“, заяви Асен Василев.

Възмущението си изразиха и депутатите от "Демократична България". Десислава Иванчева беше помилвана в края на юли миналата година.

Огнян Атанасов, наричан още "българският Ескобар", има дълга криминална история. Той е съден у нас за трафик на хора през границата с Гърция в началото на 1990-те г., после се захваща с дрога. Верен съдружник му става Васил Маникатов от Сандански. През 1995 г. двамата са хванати край Серес и осъдени на 18 г. затвор за трафик на хероин. Те обаче успяват да избягат от затвора през 1998 г. и Гърция ги обявява за международно издирване.

Известно време Атанасов се укрива, след което се връща в родното си село Тополница и се захваща с отглеждане на тополи за дървен материал. Делата срещу него се точат и обикалят българските съдилища.

На 16 януари 2019 г. жандармерия блокира село Тополница, където "българският Ескобар" си живее. Претърсена е къщата му и още 6 имота на негови съседи и работници в оранжериите на баща му. Атанасов е арестуван, а заповедта за екстрадицията му в Гърция - изпълнена. На 10 февруари 2019 г. съдът на Солун го осъжда на 15 г. затвор. Той бе признат за виновен за трафик на наркотици през март 1999 г., няколко месеца след бягството му от затвора Касандра. На разпита пред гръцкия съд Атанасов се оплака от здравословни проблеми и загуба на памет. „Болен съм. Често губя съзнание и не знам къде съм. Не зная защо ме съдят“, заяви той пред гръцкия съд. А защитата на Атанасов заложи на тезата, че той е в тежко здравословно състояние и е необходима медицинска експертиза, за да бъде установена способността му да отговаря за действията си. Гръцкият съд обаче не се трогва. Атанасов е върнат да излежи присъдата си в България.

През 2022 г. вицепрезидентът Илиана Йотова помилва Огнян Атанасов. Според Комисията по помилванията в президентството са представени медицински документи от експертна лекарска комисия, според която през последните 20 години здравословното състояние на Огнян Атанасов непрекъснато се влошавало. Заключението е, че наказанието е несъвместимо със здравословното състояние на осъдения и представлява опасност за живота му. Опростени са му 10 години от 15-годишна присъда за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция.

"Тежкото" здравословно състояние явно не пречи на Атанасов да се върне към наркозаниманията си. На 18 февруари 2025 г. той отново е арестуван заедно със стария си авер Асен Чората при зрелищна акция в с. Градево с наркотици за над 560 хиляди лева. Заедно с тях са задържани още 7 мъже, за които има данни, че са част от организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Според прокуратурата лидер на групата е Атанасов, а Чората е втори в йерархията. Наркотиците са били разпространявани в Благоевградска област поне през последните две години. В съда адвокатите му отново пледират, че той не може да е в ареста заради тежкото си здравословно състояние. Съдът в Благоевград обаче не се трогва.

Много по-милостив се оказва Апелативният съд в София, който изменя мярката за неотклонение на Огнян Атанасов от “задържане под стража” в “домашен арест”. Не е известно какво се случва с делото по-нататък и къде е Атанасов.

ОТ АРХИВА

През 2025 г. от президентството излязоха с позиция по случая с помилването на Атанасов. Тогава от институцията подчертаха, че помилването не е произволен акт, а е стъпило на множество официални ТЕЛК решения и съдебно-медицински експертизи. Според документите към края на 2022 г. Атанасов е страдал от прогресиращи тежки заболявания (включително напреднал Паркинсон и сериозни неврологични увреждания), които не са позволявали адекватно лечение в болницата към затвора. Президентската институция тогава припомни, че указът е издаден въз основа на становища от медицински специалисти в правосъдната система, които са декларирали, че престоят зад решетките застрашава живота му.