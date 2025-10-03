Буря и проливен дъжд потопиха Южното Черноморие

Обилните дъждове по Южното Черноморие доведоха до драматични наводнения в редица населени места. Бедствено положение бе обявено в Бургас и Царево.

Най-критично е положението във вилно селище "Елените" най-критично - придошлите от пороите води отнасят автомобили по улиците, появиха се и съобщения, че са загинали хора, но към момента такава информация не може да бъде потвърдена.

"Местните власти проверяват сигнал за кола с двама възрастни, която е била завлечена от бурните води към морето," заяви кметът на Община Свети Влас Иван Николов.

"Нямаме потвърждение за жертви, но ситуацията наистина е тежка", каза и говорителят на ОДМВР-Бургас Цветелина Раднева.

Проблемът е, че много от хотелите и вилите са построени на естествения път на стичащите се води - по съществуващи дерета, и това застрашава целостта им.

В момента тече евакуация на всички, които се намират в "Елените". Задействана е системата BG Alert, с указания хората да се изтеглят на по-високи места. На терен работят 10 екипа на пожарната, съобщава Областната администрация на Бургас.

Властите апелират жителите и гостите на района да следят съобщенията и да спазват указанията за безопасност. Голяма част от живущите във вилното селище са украински граждани със статут на бежанци.

Обстановката е тежка и в "Свети Влас", където също има наводнени улици.

В община Царево още от рано сутринта също имаше евакуация на хора. Заради потопа работи кризисен щаб, който координира спасителните дейности и впоследствие да оцени щетите. От полунощ до сутринта бяха регистрирани изключително големи количества валежи дъжд за кратко време, като автоматичните метеорологични измервателни станции са отчели количества на водния стълб от 225 мм в Царево до 420 мм в с. Изгрев.

Повечето уличи в Царево са се превърнали в реки, което е наложило спешната намеса на полицията и Пожарната служба. Направена е и превантивна евакуация на хора от най-рисковите места в града.

Същевременно системата BGAlert не е издала предупреждение. Началникът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов обясни пред "Нова тв", че не навсякъде кметовете имат достъп до нея и е трябвало общинските власти да подадат сигнал до дирекцията по имейл, за да бъде излъчен сигнал за тревога.

"В момента пускаме такова съобщение за Царево, Созопол и Приморско", каза той.

В 06:30 ч. тази сутрин кметът на общината Марин Киров свика извънредно заседание на кризисния щаб, който обяви бедствено положение. Днес ще бъде неучебен ден за всички училища и детски градини. Освен това социалният патронаж и детските кухни няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Затворен за движение е пътят Царево-Изгрев-Малко Търново (заради паднал мост в с.Изгрев). АПИ съобщи, че има обходен маршрут през Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно.

Затворени са също мостът при плаж Нестинарка и пътят от Царево през къмпинг Арапя и Оазис до Лозенец. Евакуирани са хора от потенциално опасните райони, а жителите на общината са призовани да не излизат и да не предприемат пътувания.

Неучебен ден е обявен и в Приморско. Силен дъжд и бурен вятър вилняха и в Ахтопол, където бурният вятър и силният дъжд също направиха обстановката изключително тежка.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев призова във "Фейсбук": "...всички граждани, на които не им се налага спешно да излизат, да си останат по домовете". Той съобщи, че е имало проблеми с електрозахранването в целия град, като в някои части на Стария град все още няма ток. Събира се информация за състоянието във всички селища от община Созопол, където също така е обявен неучебен ден.

БЕДСТВИЕ И В БУРГАС

Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас бе въведено тридневно частично бедствено положение - до 6 октомври.

Мярката е заради наводнение в Бургас, Рибарско селище, село Маринка, вилна зона "Черниците". В "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м дъжд и оттам ще бъдат евакуирани няколко човека. Мостът обаче е пропаднал и в момента няма достъп. В кв.„Крайморие“ валежът е 186 л/кв.м, а рибарското селище - 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в квартал „Победа“. Движението от комплекс „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците“ е ограничено.

Затворен бе главният път Бургас-Созопол от „Крайморие“ до Созопол. Пътят ще остане затворен, докато водите се оттекат. Като обходен маршрут се използва трасето през кв. „Меден рудник“ – с. Твърдица – с. Маринка. Там обаче трафикът е изключително натоварен.

ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА - СНЯГ И ОБИЛЕН ДЪЖД

Същевременно в страната продължава да вали, а в планинските райони над 700 м надморска височина - сняг, като промяна в обстановката не се очаква. Обявен е оранжев код в 20 области на Северна, Централна и Източна България за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг в северните и централните части на страната, и дъжд, и силен вятър в източните части. В 8 области на Западна и Североизточна България е обявен жълт код за обилни валежи от дъжд и мокър сняг, а в Силистра и Добрич от дъжд и силен вятър.

Тази сутрин сняг валя във Владая, а също така и в Перник, което затруднява особено много движението на пътуващите от Южна България към работните си места в столицата. Сняг прехвърча и в западните квартали на София.

Проходът Петрохан тази сутрин отново бе затворен за преминаване и в двете посоки. Паднали са дървета и клони по пътното платно, снежната покривка е около 40 см и тепърва ще се почиства втори път.

Проходът Троян-Кърнаре пък е затворен за камиони с тегло над 12 тона заради паднали дървета и клони.

Сняг вали също така и в Белоградчик, Чипровци, Берковица, Монтанско и други райони на Северозападна България. Снежна покривка има и в Трънско.

В Пловдив се наводни кръстовището кръстовището на бул. „Ал.Стамболийски“ с ул. „Индустриална“ в район „Южен“ и участъкът е затворен за движение, съобщи БНТ.

Причината за наводнението е препълнена тръба на Южния обходен колектор.

В Русенско десетки дървета са паднали по републиканската пътна мрежа след силната буря и проливния дъжд през последните часове. Засегнати са ключови пътни отсечки в региона, като за кратко тази сутрин е бил затворен пътят между Русе и Бяла. Другият проблемен участък е бил на пътя Разград – Русе, малко преди разклона за село Писанец. Паднали дървета има и в района на ДЗС, както и на пътищата Русе – Иваново – Борово и Русе – Семерджиево – Ветово.

БДЖ ПРОМЕНИ ГРАФИКА НА ВЛАКОВЕ

Има промени в графика за движение на влакове заради повреди в контактната мрежа, вследствие на паднали дървета. Аварии има между гарите Разград и Самуил, и Димово и Орешец.

Бързият влак 7621 Видин - София Север замина от гара Димово с 205 мин. закъснение. Пътническият по направление Просторно - Каспичан престоява в Разград. Пътническият Самуил - Силистра пък замина от Исперих с 60 мин. закъснение, а този от Враца до Плевен престоява в гара Кунино поради повреда на локомотива.

Отменени са крайградските пътнически влакове (номера 70221 и 70220), по направлението Враца - Мездра и Мездра – Враца, заради липса на подвижен състав.

ОБИЛНИ ДЪЖДОВЕ И В ГЪРЦИЯ - ПЪТУВА СЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Гръцките власти предупреждават по мобилни телефони за риск от наводнения днес в Северна Гърция в районите на Серес, Солун и Халкидики. Приканва се за ограничаване на движението в тези райони, като призовават шофьорите да пътуват с повишено внимание.

Днес предимно в северната част на страната се очакват градушки, а по високите места вали сняг.

стровите Закинтос и Родос също са силно засегнати от проливни дъждове. Затворени са училища, има наводнени пътни участъци. Тежка е ситуацията и на остров Лимнос.

Пътна полиция информира за рискови участъци по пътя в цялата област Еврос. На островите в Егейско море се наложи намеса на пожарната, за да се спасяват хора от наводнени приземни етажи. На места имаше прекъсване на тока. Изкоренени дървета има и в област Атика.

Екстремното време в цяла Гърция ще се задържи и утре