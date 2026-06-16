"Парк, а не паркинг" – готви се отпор за Борисовата градина

Призиви за масово участие днес във финалното обсъждане на проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина отправят природозащитните организации. Проектът се критикува от всички страни, че предвижда строителство и нови паркинги на територията на парка, вместо повече зелени площи. Най-голямата опасност в него е да бъдат узаконени заграбените частни терени в най-големия градски парк у нас. Не само природозащитниците, но и общински съветници коментират, че планът не дава решение на големите проблеми с наследените скандални сделки. Заключителната дискусия за проекта е утре от 17:30 ч. в Борисовата градина.

Предлаганият за трети път от 2016 г. насам проект за ПУП предвижда узаконяване на заграбена частна собственост в парка и разширяване на частните територии в него, предупреждават от организацията "За да остане природа". Общината заявява намерение да отчуждава терени, но всъщност няма план как ще стори това. Другата голяма критика е, че се предвижда ново строителство върху частни имоти, което затруднява бъдещото им отчуждаване.

Големите обекти, които ще се строят и възстановяват, са в резервата около езерото "Ариана", където се планира събаряне на сгради и ново строителство. За стадион "Юнак" се предвижда също ново строителство на стадион с 25 000 места в буферната зона на резервата. На мястото на скандалната "Капитолия" е планиран подземен паркинг с 420 места и двулентов достъп през парка, което ще натовари с трафик и тази градина, а и ще даде достъп на частни автомобили в нея, което и сега едва се удържа. Нови сгради са предвидени и в района на гара "Пионер".

"Парк, а не паркинг! Публично пространство за почивка, а не оградени частни строежи и атракциони!", обобщават от "За да остане природа".

"Спаси София" обяви, че подкрепя приемането на новия ПУП, но също има доста забележки към него. Организацията също е против стадион "Юнак" да се възстановява, като вместо това предлага теренът да бъде придобит от общината и превърнат в озеленен пешеходен вход към парка. За къпалнята "Мария Луиза" настоява да се възстанови като общинска, а няма да се превърне в поредния частен комплекс.

Борисовата градина няма как да бъде истински защитена, ако най-важните терени в нея продължават да са извън контрола на общината. Устройственият план сам по себе си не решава този проблем. Нужни са конкретни действия, средства и график за придобиване на имотите, без които паркът няма как да функционира като цялостна публична територия“, заяви Борис Бонев.