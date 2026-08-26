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Параграф 22: Изгубена диплома спира 57-годишна жена да учи за медсестра

РУО и МОН я препращат в съда

Днес, 11:00
За да бъде приета да учи за медицинска сестра, Кремена има срок до края на август да представи диплома за средно образование, която е изгубена.
Илияна Кирилова
За да бъде приета да учи за медицинска сестра, Кремена има срок до края на август да представи диплома за средно образование, която е изгубена.

57-годишна варненка е приета за медицинска сестра с отличен, но институциите не могат да удостоверят средното ѝ образование. За този абсурден казус разказа Нова телевизия.

Дамата взима изпита си с отличен резултат и е приета да учи в Медицинския университет във Варна. Въпреки това обаче тя не успява да се запише като студент, тъй като е изгубила дипломата си за средно образование, а в гимназията, в която е учила, са изгубили документите ѝ при преместване в друга сграда. Институциите, включително министерството на образованието, признават, че не могат да разрешат казуса и насочват варненката към съда, за да докаже там, че има средно образование, макар тя вече има диплома за висше образование. Жената е инженер според висшето си образование. 

"Искам да съм медицинска сестра, за да мога да помагам на хората. Някаква вътрешна нагласа ме накара на тази възраст да постъпя в Медицинския университет и да работя точно тази професия", споделя Кремена Венкова. Вместо да се отдаде на мечтата си обаче, жената се оказва изгубена в бюрокрацията. За да я запишат като студент, от Медицинския университет искат оригинал или дубликат на дипломата ѝ за средно образование. "Минали са много години. Оригиналът на моята диплома е изгубен, признавам си най-чистосърдечно", твърди тя. 

Оказва се обаче, че Кремена не може да изкара и дубликат в гимназията, която е завършила, защото тя вече не съществува в същия вид. Учебното заведение е преструктурирано и обединено с друго, като архивът е предаден за съхранение в днешната Професионална гимназия по текстил и моден дизайн. Именно в този архив липсва регистрационната книга за издадените документи на учениците от 68-и набор, обучавали се там.

"В гимназията се съхранява архивът от документите на ЕСПУ “Мара Тасева”. Тази дама е завършила това училище, а при нас нямаме регистрационна книга на издадените документи от ЕСПУ “Мара Тасева”. Нямам правно основание, на което да издам дубликат на диплома", твърди директорът на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - Варна инж. Людмила Начева.

"Къде е тази регистрационна книга - не се знае. Не е и моя работа. Те ми казват, че просто липсва. Каква е причината, какво се е случило - никой нищо не ми е казал", казва Кремена Венкова. Тя пише и до Регионалното управление на образованието-Варна, откъдето, по думите ѝ, отказват съдействие отново с мотива, че липсва регистрационна книга, която да докаже, че тя действително е била ученичка във въпросната гимназия. Следващата стъпка - писмо до МОН. От там обаче връщат казуса отново към Регионалното управление за ново преразглеждане на случая.

"Аз питам на кого да се обадя, за да разбера кой се занимава с моя проблем и въобще тази диплома аз някога ще я получа ли ? Това е един документ, който аз съм си го извоювала, имала съм го, в даден момент съм го изгубила и искам пак да ми го извадят", посочва жената. 

Кремена има вече една диплома за висше образование от Технически университет - Варна. Заради работа в чужбина дипломата ѝ е легализирана от МОН с нужните апостил и проверка от НАЦИД - Националният център за информация и документация. "Това е другото доказателство, което показва, че съм имала диплома за средно образование, че съм кандидатствала с нея в Технически университет и че съм взела диплома", посочва Кремена Венкова. 

За Нова тв от МОН са отговорили, че са запознати с казуса, но дипломата за средно образование е официален документ и при издаването на дубликат трябва да бъде спазен установеният ред. В този смисъл нито училището, което съхранява архива, нито РУО могат да издадат дубликат, ако липсват необходимите документи. “Законодателството обаче предвижда възможност именно за подобни случаи. Съгласно Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, когато липсва необходимата документация за издаване на документ или негов дубликат, заинтересованото лице може да установи правата си по реда на Гражданския процесуален кодекс", посочват в позиция от МОН. 

Така решението за Кремена е да постави проблема си и пред Районен съд - Варна и само при наличие на съдебен акт в нейна полза ще може да докаже, че има средно образование. "Да ми изкарват те регистрационен номер, след като аз имам лично дело, имам и свидетелство - това е абсурдно", посочва жената. 

Междувременно от Медицински университет - Варна правят компромис по случая на Кремена и отпускат един месец допълнителен срок, за да успее тя да представи дипломата си. Този срок обаче изтича в края на август. Тогава и мястото ѝ ще бъде дадено на друг кандидат-студент. 

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