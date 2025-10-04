Описват щетите в "Елените" и Царево

Предстои описване на щетите в курортното селище „Eлените“ и предприемане на действия за възстановяване, съобщиха от Областна управа на Бургас, цитирана от БТА.

Над 100 души са били евакуирани. Те са били настанени в хотел "Лагуна" и в хотелски комплекс "Форт Нокс Панорама" в Свети Влас, местна жителка е приютила около 20 души в нейни имоти. Не се предвижда евакуираните да останат извън домовете си повече от 24 часа.

Няма хора в опасност, уверяват от Областната управа. Екипи на полицията и на пожарната са дежурили през цялата нощ, за да гарантират сигурността на хората и да следят обстановката. “Снощи около полунощ са били изведени последните 6 човека, които са потърсили съдействие от органите на реда. През пункта на БЧК до 9 часа вчера са преминали над 80 човека. Десет от тях са потърсили долекарска помощ, а останалите - психологическа подкрепа", съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Електроподаването във вилно селище Елените остава преустановено, съобщиха от пресцентъра на областната управа в Бургас. По време на оперативния щаб, който ще заседава след час, ще се начертаят действията, които предстои да започнат по-късно днес.

По данни на НИМХ в района на Бургас се очакват нови валежи, но с по-нисък интензитет.

Трима души загинаха при наводнението в „Елените“. Мъж беше открит в подземен етаж на хотелски комплекс, а при втората приливна вълна в курорта загинаха граничен полицай и тракторист-доброволец, пристигнал от село Тънково.

Щетите са за около 50 млн. лв., като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие - обекти, които са пострадали, но вече са напълно компроментирани. Това заяви пред Би Ти Ви Марин Киров, кмет на община Царево. "Река Черна е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат", заяви той.