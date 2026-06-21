Мюсюлманите избраха нов главен мюфтия

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия, съобщи Джелал Фаик - гл. секретар на Главното мюфтийство.

Националната мюсюлманска конференция – най-висшият ръководен орган на Мюсюлманското изповедание в България се проведе днес в Националния дворец на културата (НДК) в София. В конференцията участваха над 1000 делегати от цялата страна, избрани от местните мюсюлмански общности, които решиха досегашния зам.-главен мюфтия Ахмед Хасанов да застане начело на една от най-големите религиозни общности в България през следващите пет години. При избора имаше две кандидатури - на Хасанов и на председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 г. в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище "Нювваб" в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършил е магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град, работил е в Районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен, с едно дете.

Освен провеждането на изборите за главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция бяха обсъдени проблемите на мюсюлманите и бяха гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание.