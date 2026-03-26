МВР задържа жената, издирвана за намушкване на четирима души в София

До късно през нощта на четвъртък срещу петък буса на криминалистичната лаборатория събираше доказателства и свидетелски показания в района на стадион "Васил Левски"

МВР успя след часове издирване да установи и да задържи жената, която бе издирвана за наръгването на четирима души при две последователни нападения в центъра на София в четвъртък вечерта.

Това стана след като СДВР.пусна снимка и молба за помощ. "Молим гражданите, които разпознаят лицето от снимката и могат да помогнат с информация за местонахождението му, да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана", призоваха от СДВР. Часове по-късно от МВР написаха на същият пост - "Жената от снимката е установена и задържана! #СДВР благодари за оказаното съдействие!

Преди това стана ясно, че жена е намушкала четирима души в центъра на София. Това стана в две последователни нападения - първото пред метростанция "Стадион Васил Левски", а второто - на автобусната спирка до хотел "Хемус".

Първият сигнал е получен в 19:29 ч.. Той е бил за намерени двама мъже, на 63 и 65 г., ранени в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Две линейки са ги откарали в УМБАЛСМ "Пирогов".

От "Пирогов" по-късно съобщиха, че тази вечер в Спешното отделение на университетската болница са транспортирани двама германски граждани. Те са преминали подробни прегледи и изследвания. Пострадалите са имали наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.

Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус" - на спирката на автобус 94, този път за две намушкани млади жени, също германски гражданки. Отново две линейки са изпратени на място. Жените са откарани във ВМА. От болницата съобщиха, че те са на 26 и 30 години, имат прободни наранявания в областта на ръцете. Няма опасност за живота им.