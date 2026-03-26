Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР арестува жената на Киро Японеца за агресия срещу журналисти

Полицията е извършила проверка на финансова къща, разположена близо до адреса на Кирил Кирилов

Днес, 16:26
Шефът на СДВР разказва във факултета на журналисти за Кирил Кирилов-Японеца
БГНЕС
Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа, след като проявила словесна агресия срещу медиите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, съобщи NOVA

Случката стана по време на проведена в четвъртък операция за превенция на изборните престъпления в квартал "Факултета". Тя бе ръководена лично от шефа на СДВР Любомир Николов.

Пред журналисти той обяви, че в сряда около 15:00 ч., полицаи от Трето районно управление в София са извършили проверка на финансова къща, в близост до адреса на Кирил Кирилов-Японеца.

"При проверката той (б.ред. - Киро Японеца) се появи. На същия адрес бяха установени много списъци с имена и суми срещу тях. Откриха се и около 6000 евро на адреса, но акцията не е насочена конкретно срещу Киро Японеца. Просто проверяваме всички знакови лица. По този повод мога да му съобщя да не се чувства специален", каза още комисар Любомир Николов.

"Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение", добави Николов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Киро Японеца, Кирил Кирилов

Още новини по темата

Киро Японеца: Отказах да слугувам на две големи партии
20 Ноем. 2024

Киро Японеца купил 1000 теста за ромските квартали в София
19 Апр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?