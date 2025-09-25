Метрото между НДК и Централна гара бе спряно заради скочил човек

Илияна Димитрова Инцидентът наложи временното спиране на движението на част от метрото в София.

За около час бе спряно движението на метровлаковете по линия 2 от НДК до Централна гара, съобщи БНР. Според неофициална информация човек е скочил на релсите на метростанция "Сердика 2". Той е изваден от охраната, но е получил наранявания. Заради инцидента е било прекъснато електрозахранването на станцията в 15:47 ч. На място незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ, пожарната и служители на "Метрополитен София".

Следствени органи извършват оглед на място за установяване на обстоятелствата около инцидента. Очаква се официална информация за инцидента.

Около час по-късно движението е било възстановено, потвърдиха от Столична община.