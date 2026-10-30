Козлодуй е в бедствено положение заради хром в питейната вода

В Козлодуй въведоха бедствено положение, заради повишено съдържание на хром в питейната вода, съобщи БНТ.

Здравните власти забраниха водата да се използва за пиене и готвене, след като установиха нива на хрома между 80 и 90 микрограма на литър, при допустими 50 микрограма.

Тя може да се използва за битови, хигиенни и санитарни нужди. За пиене и готвене трябва да се използва само бутилирана вода или вода от осигурени алтернативни източници. Здравните власти препоръчаха и специално внимание при къпането на бебета и малки деца.

"Взели сме решение за осигуряване на 13 куба по кубик и половина, които ще бъдат разположени на определени места в Козлодуй и ще бъдат снабдявани с питейна вода", заяви Росен Михайлов, областен управител на Враца.

Маринела Николова, кмет на Община Козлодуй съобщи също, че от АЕЦ "Козлодуй" градът ще получи две цистерни с питейна вода. "Ние имаме налична една цистерна, т.е. общо три цистерни, които ще захранват тези 13 пункта", каза Николова.

Според обясненията на ВиК – Враца и областната администрация най-вероятната причина за наднорменото съдържание на хром е продължителното засушаване и намаляването на водните количества във водоизточниците. Водоснабдяването на Козлодуй и селата Хърлец и Гложене се осъществява чрез кладенци тип „Раней“, разположени в крайречните подземни водоносни пластове на Дунав.