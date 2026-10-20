Кметът на Горна Оряховица подаде оставка

Кметът на община Горна Оряховица Николай Рашков официално обяви, че подава оставка от заемания пост. Новината съобщи самият той чрез видеообръщение в личния си профил в социалните мрежи. В изявлението си Рашков подчерта, че този ход не е отстъпление, а „крачка назад и подготовка за следващите избори“.

Сагата около уличаването на Николай Рашков в конфликт на интереси продължава повече от три години. Тя започна още със стъпването му в длъжност след жалба, подадена от загубилия тогава изборите негов опонент Добромир Добрев. На базата на жалбата беше сезирана тогавашната Комисия за противодействие на корупцията.

След поредица от съдебни фази в Административен съд – Велико Търново и Върховния административен съд, през това лято беше потвърдено окончателно наличието на конфликт на интереси при закупуването на общински имот. Развитието на случая беше съпроводено от протести в подкрепа на градоначалника, както и от отказ на Общинската избирателна комисия да прекрати правомощията му, тъй като тогава не беше събрано необходимото мнозинство за гласуване на решението на ВАС.

Рашков е безпартиен. Той спечели местните избори през 2023 г. като кандидат, издигнат от политиката на ПП „Пряка демокрация“.