Катастрофиралият шеф на парк "Рила" е карал с близо 3 промила

Излязоха резултатите от кръвната проба на директора на Национален парк "Рила" Красимир Андонов, който катастрофира в кочериновското село Боровец в понеделник, съобщи БНТ. Полевият тест отчете 2,31 промила алкохол в издишания въздух, а тестът му за наркотици излезе положителен за марихуана.

Андонов оспори тези резултати и доброволно даде кръв за анализ. След направените изследвания в благоевградска болница резултатите за алкохол показват още по-високо алкохолно съдържание - 2,91 промила. Все още се очаква да излязат кръвните тестове за наркотици.

Инцидентът стана на 19 януари около 18:30 ч. Автомобилът, управляван от Андонов, напусна пътното платно и се удари в сграда на гробищния парк. След инцидента директорът на парк "Рила" беше откаран в благоевградска болница и хоспитализиран. Той и до момента не е задържан, тъй като лечението му продължава.

Прокурор Радостина Стоянова допълни, че Красимир Андонов има право да оспорва пробите. Ако не успее да докаже други резултати, най-малко може да му бъде повдигнато обвинение за шофиране след употреба на алкохол.

Промените в Наказателния кодекс за отнемането на МПС от употребили алкохол и наркотици водачи бяха приети и влязоха в сила на 8 август 2023 г. Според тях, освен "лишаване от свобода" и глоба от 200 до 1000 лв., шофьор, задържан зад волана с концентрация на алкохол в кръвта, по-висока от 1,2 промила или след употреба на наркотици, се наказва с отнемане на автомобила му в полза на държавата. Ако шофьорът не е собственик на автомобила, който управлява, той трябва да плати на държавата сума, равна на стойността на превозното средство.