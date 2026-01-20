Медия без
Директорът на парк "Рила" е катастрофирал

Дрегерът показал алкохол и наркотици, което Красимир Андонов оспорва

Днес, 11:48
Илияна Кирилова

Директорът на Национален парк "Рила" Красимир Андонов е катастрофирал, съобщи Нова тв. Тестовете, направени му след инцидента, дали положителни резултати за алкохол (2,31 промила) и марихуана. Той оспорил пробата за наркотици и дал кръв за анализ, съобщава още телевизията. Известен факт е, че се случва полевите тестове дават фалшиви резултати.

Пътният инцидент е станал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът на Андонов напуснал пътното платно и се ударил в сграда на гробищния парк.

Той е откаран в Благоевград за преглед. Към момента не е задържан по медицински причини, съобщи прокуратурата, цитирана от Нова тв. Очаква се по-късно през деня да има и официално съобщение от държавното обвинение.

