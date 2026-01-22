Медия без
Измамни сайтове предлагат фалшива правна помощ, предупреждават адвокати

Платформите използват данните на реални адвокати и заблуждават потребителите

Днес, 11:47
Илияна Кирилова

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) предупреждава, че има сайтове, които се рекламират сами като правни платформи и твърдят, че чрез тях се предоставят правни консултации от адвокати. От съвета обясняват, че са сезирани с много сигнали за нерегламентирано използване на имена, професионални данни и адвокатски статус на адвокати в съдържанието на интернет сайтове, поддържани от трети лица, без адвокатите да са завали съгласие за това. "В редица случаи посочените адвокати не са информирани, не са давали съгласие и нямат каквато и да е връзка с дейността на тези сайтове, нито с предлаганите чрез тях "консултации", предупреждават от ВАдвС.

Адвокатурата обяснява, че подобни практики заблуждават потребителите, засягат доброто име на адвокатската професия и неправомерно използват лични данни и професионална идентичност. Особено обезпокоително е, че част от тези сайтове се поддържат от лица или дружества, регистрирани в чужбина, което затруднява търсенето на отговорност и създава условия за системна злоупотреба с доверието на обществото, сочат от ВАдвС.

Тъй като данните са за системни нарушения и заблуда с несъществуващи или фиктивни адвокатски консултации, компетентните органи трябва да направят проверка, казват още от адвокатския съвет и се канят да сезират отговорните институции.

В позицията се напомня, че предоставянето на правна помощ и правни консултации е строго регламентирана дейност, която може да се осъществява от адвокати при спазване на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката. Всяко представяне на "консултации от адвокати", без знанието и съгласието на конкретния адвокат, е недопустимо.

Висшият адвокатски съвет призовава гражданите да не се доверяват на "правни консултации", предлагани чрез подобни сайтове, които не са официално свързани с конкретен адвокат и не предоставят проверима информация за реално упражняване на адвокатска дейност. Единственият меродавен и официален източник на публична информация за действащите адвокати в България е Единният адвокатски регистър, поддържан от Висшия адвокатски съвет и достъпен на официалния му сайт. Само в този регистър може да се направи достоверна проверка на адвокатския статус, колегията и правото на упражняване на адвокатска професия.

