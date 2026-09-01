Изграждат 17 дка парк в "Младост 3" в София

В столичния квартал “Младост 3” ще бъде изграден нов парк с площ от над 17 декара. Днес кметът Васил Терзиев и районният кмет Ивайло Кукурин направиха първа копка на обекта. В парка ще бъде изградена и модерна пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове.

Паркът ще бъде изграден върху терен, публична собственост, който се намира зад църквата на ъгъла на улиците “Филип Аврамов” и “Полк. Владимир Серафимов”.

Проектът предвижда изграждането на детска площадка, спортна площадка, зона за събития и интерактивен сух фонтан. Ще бъде изградена асфалтова пъмп трак площадка. В парка ще бъдат засадени над 150 големи едроразмерни дървета от устойчиви видове, 1348 декоративни храсти, 2643 многогодишни цветя и 4281 почвопокривни тревни видове. Ще бъде изградено осветление, видеонаблюдение, нова алейна мрежа.

“Половин век по-късно имаме възможност да довършим онова, което през 70-те години е останало само като замисъл – да дадем на “Младост 3” още едно голямо зелено пространство за живот.“, коментира при първата копка кметът Васил Терзиев.

Паркът ще бъде изграден по договор с фирма “Надежда Ви Строй” на стойност 1.1 млн. евро. Крайният срок за изграждането е 19 януари, 2027 г. Интересен детайл е, че тази фирма бе избрана след като първоначално бе отстранена от процедурата и се стигна до обжалване. През април, 2025 за изпълнител на поръчката първо бе избрана фирма “Нет евро”, а “Надежда Ви Строй” бе отстранена с аргумент “комисията не приема представената обосновка за часова ставка, допълнителни разходи на труд, допълнителни разходи за механизация и доставно-складови разходи”. След оспорване се стигна до класиране на първо място и договор точно с тази фирма.