Две верижни катастрофи на магистрала "Тракия" взеха поне 10 жертви (ГАЛЕРИЯ)

Две тежки верижни катастрофи са станали на магистрала "Тракия" между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Към момента има информация за 50 ранени, трима са настанени в шокова зала в ямболската болница с опасност за живота.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че загиналите са минимум 10.

Има информация и за поне 50 души с различна степен на наранявания. Все още има хора, които са блокирани в ударените автомобили и се провежда акция по изваждането и евентуалното им транспортиране към болнични заведения.

Първата катастрофа е станала в 7:10 ч., в посока Бургас, а малко след това е последвала втора - в посока София, съобщиха от ОДМВР-Ямбол.

"Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили", каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

Катастрофите са тежки, с участие на повече от 50 автомобили, бусове и тежки камиони.

Пред bTV един от очевидците на място - Тодор Пенев, разказва, че няколко автомобила са се запалили, но са били загасени бързо от противопожарите екипи. Бързо са пристигнали няколко линейки, но медицинският хеликоптер е останал в района 20-ина минути и е отлетял обратно, защото не е успял да кацне.

ОДМВР-Бургас съобщи, че е затворено движението и в двете посоки и се регулира от пътна полиция. В посока София обходният маршрут за шофьорите е Карнобат-път I-6 „Петолъчката“-Сливен-път II-53-пътен възел„Крушаре“.

Премиерът Румен Радев обяви, че отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Той е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков събира кризисен щаб, активирана е и системата BG-Alert. Той допълни, че ще бъдат мобилизирани и военнослужещи от близките поделения, за да помагат при изваждането на хората и за разчистване на пътя.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото пътуват и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов и заместник-министърът Калоян Калоянов. В 12:00 ч. дДвамата ще дадат пресконференция на място, съобщиха още от МВР.

Зам. директорът на МБАЛ "Св.Панталеймон" в Ямбол Валентин Вълчев съобщи, че 7 души са настанени в шокова зала с риск за живота. В болницата в Сливен пък са общо 15 тежко ранени, като двама от тях са с опасност за живота.