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Две верижни катастрофи на магистрала "Тракия" взеха поне 10 жертви (ГАЛЕРИЯ)

Минимум 50 души са ранени при инцидентите между Зимница и Кабиле

10 Ноем. 2026Обновена
Кадър от ужасяващото меле на магистралата
тв скрийншот
Кадър от ужасяващото меле на магистралата

Две тежки верижни катастрофи са станали на магистрала "Тракия" между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Към момента има информация за 50 ранени, трима са настанени в шокова зала в ямболската болница с опасност за живота.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че загиналите са минимум 10. 

Има информация и за поне 50 души с различна степен на наранявания. Все още има хора, които са блокирани в ударените автомобили и се провежда акция по изваждането и евентуалното им транспортиране към болнични заведения. 

Първата катастрофа е станала в 7:10 ч., в посока Бургас, а малко след това е последвала втора - в посока София, съобщиха от ОДМВР-Ямбол.

"Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили", каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

Катастрофите са тежки, с участие на повече от 50 автомобили, бусове и тежки камиони. 

Пред bTV един от очевидците на място - Тодор Пенев, разказва, че няколко автомобила са се запалили, но са били загасени бързо от противопожарите екипи. Бързо са пристигнали няколко линейки, но медицинският хеликоптер е останал в района 20-ина минути и е отлетял обратно, защото не е успял да кацне.

ОДМВР-Бургас съобщи, че е затворено движението и в двете посоки и се регулира от пътна полиция. В посока София обходният маршрут за шофьорите е Карнобат-път I-6 „Петолъчката“-Сливен-път II-53-пътен възел„Крушаре“.

Премиерът Румен Радев обяви, че отменя всички елементи от програмата си във Варна след срещата с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Той е изпратил правителствения самолет в Бургас с готовност за транспортиране на ранени при катастрофата до болници в София. Организиран е и въздушен транспорт до болници в София и с военно-транспортни самолети "Спартан".

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков събира кризисен щаб, активирана е и системата BG-Alert. Той допълни, че ще бъдат мобилизирани и военнослужещи от близките поделения, за да помагат при изваждането на хората и за разчистване на пътя.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото пътуват и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов и заместник-министърът Калоян Калоянов. В 12:00 ч. дДвамата ще дадат пресконференция на място, съобщиха още от МВР.

Зам. директорът на МБАЛ "Св.Панталеймон" в Ямбол Валентин Вълчев съобщи, че 7 души са настанени в шокова зала с риск за живота. В болницата в Сливен пък са общо 15 тежко ранени, като двама от тях са с опасност за живота.

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тв скрийншот
тв скрийншот
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