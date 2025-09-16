Депутатите въвеждат затвор за притежание на райски газ

БГНЕС Райският газ вече е обект на всякакви забрани, но ефектът от тях е нулев.

Притежаването на райски газ, с изключение за нуждите за хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели, да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция. Това са част от предложенията за законодателни промени, които бяха гласувани единодушно от Временната комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ) и наркотични вещества. Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до пет хиляди лева, предвиждат още текстовете в доклада, които предстои да бъдат внесени като законопроект утре.

Комисията гласува доклада с 10 гласа „за“, и нито един глас „против“ или „въздържал се“.

„Такава масова употреба на райски газ в Западна Европа от млади хора няма“, каза председателят на комисията Лъчезар Иванов. По думите му законодателните предложения може да се сторят на някого твърде строги, но трябва „да изрежем из основи всякакви възможности за разпространение на райски газ“.