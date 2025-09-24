България става хит за турските пенсионери

България се превръща в магнит за турските пенсионери. От миналата година те могат да кандидатстват за право на продължително пребиваване в нашата страна. Темата оживено се обсъжда в турските медии, става ясно от обзор на БТА.

България е сред най-предпочитаните за турските пенсионери, решили да емигрират, твърди "Хабер хюрийети". Изданието посочва, че зад този интерес се крият икономическите трудности, с които турските пенсионери се сблъскват в страната си - преди всичко високата инфлация, която "изяжда" доходите им. В същото време правото на пребиваването в съседна България дава улеснения за пътуване из цяла Европа.

"България се превръща в нов център за хора, които търсят добро място за живот след пенсионирането. Стотици пенсионери от Турция са получили разрешения за пребиваване, а много други са започнали процедурата по преместване. Възможността стана достъпна за турските граждани в края на 2024 г. и оттогава интересът към нея непрекъснато нараства", коментира "Тюркийе тудей".

Кандидатите трябва да получават пенсия от най-малко 500 евро и да имат поне 6000 евро в банка, за да изпълнят условията. Като част от процедурата те първо трябва да получат виза тип "Д", а след това да открият банкова сметка в България, където да им се превежда пенсията, и да си осигурят жилище, разясняват турски сайтове.

Испания, Португалия, Италия, Аржентина също предлагат програми за пребиваване на пенсионери. "Но България с опростените си процедури и ценови предимства се превръща в новия фаворит за турските пенсионери", изтъква "Хабер хюрийети".

Според "Тюркийе тудей" откриващата се възможност за свободно пътуване в европейските страни е това, което привлича много пенсионери към България: "Получаването на виза тип "Д" и разрешително за пребиваване в България им осигурява възможност да пътуват свободно в Шенгенското пространство. За тези, чиито деца учат или работят в страни от ЕС, пребиваването в България е практичен начин да останат близо до семействата си. Други са привлечени от престижа и удобството да притежават карта за пребиваване, която им позволява да се качат на самолет за друга европейска страна и да влязат в нея, просто като покажат разрешителното си, без да е необходимо да представят паспорт", обяснява изданието.