Бившият шеф на пловдивската митница бе освободен с гаранция от 8000 лв.

Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция в размер на 8000 лева, съобщи БНР.

Беляшки беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция по обвинение в злоупотреба със служебно положение. Той прекара два месеца в ареста, след което му беше наложена втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест".

Според апелативните съдии, не може тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице, както и от него да се извежда предположението, че на свобода обвиняемият може да извърши друго престъпление. Определението на Софийския апелативен съд е окончателно.

Митническият шеф е обвиняем по досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. Установено е, че е направен опит за неправомерно предотвратяване на митническа инспекция на превозно средство на ГКПП "Капитан Андреево".

Твърди се, че Беляшки е посетил пункта, който не е в юрисдикцията на пловдивската митница, и опитал да осигури транзитно преминаване на ТИР, натоварен с цигари от държава извън ЕС, който е пътувал за Румъния. Налице са данни, че това е бил първият от общо 15 тежкотоварни камиона, които е следвало да преминат през българска територия, съобщи прокуратурата през пролетта.

По данни на държавното обвинение става въпрос за камион с цигари с произход Грузия, който е влязъл в страната ни през ГКПП "Капитан Андреево" и бил предназначен да стигне до Нидерландия. Според прокуратурата обвиняемият е пътувал до пункта, без да е бил надлежно командирован за това, с намерение да освободи камиона от проверката и да осигури конвоирането на товара до Видин през територията на страната.