Актьори негодуват, а хорото пред театъра си върви

С началото на новия театрален сезон се оказа, че хорото, което всяка неделя се вие пред Народния театър "Иван Вазов", продължава да смущава представленията вътре. За това сигнализира Георги Златарев, който е щатен актьор в общинската трупа "Възраждане", но играе и в спектакъла "Влюбените" в Народния. Във "Фейсбук" той разказа, че през цялото време от сцената се е чувала гръмка музика и глас на водещ от микрофон.

"Тази вечер играхме в Народен театър "Иван Вазов". През цялото време трябваше да се борим с оглушителния звук, идващ отвън - сватбарски песни, "Бела роза", гръцки песни и чат пат по някое хоро. Имаше и водещ, крещящ в микрофон. Беше отвратително! Абсолютно нищо патриотично няма в това да сложиш евтина тонколона и да я надуеш докрай!

Не, Вазов не би одобрил този фалшив, уродлив патриотизъм!"

След колегата си реагира и Биляна Петринска:

"Няма сила, институция, политик, общественик,...който да промени това...да наложи ред, правила и да контролира спазването им....Така ще си гнием.

Не го проумявам. Това е първобитно общество. Къде спите Столична община... Полиция? Докога? Криворазбрана цивилизация....

Толкова ли е сложно да има една наредба, че след 18.30 се забранява каквато и да е музика пред театъра с оглед нормално протичане на представленията вътре???"

Остри думи отправиха и други техни колеги. Музикантът Венци Мицов пък заяви, че тези хора́ са "наказателна акция, провокация", а не проява на патриотизъм и българщина.

Хора́та се играят пред Народния театър вече над 10 години и не за пръв път попадат във фокуса на общественото внимание.

В края на 2019 г. писателката Мария Касимова-Моасе сезира Столична община и получава отговор, че от СО не е искано и не е получавано разрешение за провеждане на хорото. Директор на Народния театър тогава е Мариус Донкин и той коментира, че звукът смущава протичането на представленията и в голямата, и в камерната зала: "Това пречи, повярвайте ми. Нашият труд никак не е лек. Не е песен, не е усмивка работата на актьора. А при всички положения не е удобно и за зрителите, които не могат да се отдадат на това, което правим."

След това уж бе договорено ново място за провеждане на ежеседмичната проява - площад "Бански". Получи се обаче това, че хорото се "клонира" и не е спряло да се друса пред Народния театър. Междувременно сбирки се провеждат редовно и край езерото "Ариана" в Борисовата градина.

През лятото на 2025 г. блогърката Danybon също подава сигнал до Столична община. И на нея е отговорено, че общината не е съгласувала проявата. Тя прилага писмо от Момчил Будинов, директор "Сигурност" в СО, до директора на СДВР за "системно провеждане на нерегламентирано мероприятие", в което се призовава полицията да вземе мерки.

След вчерашните сигнали от "Московска" 33 отново признаха, че мястото на хора́та не е пред Народния театър. "Столична община подкрепя провеждането на Неделното хоро в София, но площадът пред Народния театър е чувствително историческо и културно пространство, чиято настилка изисква особена грижа, а силното озвучаване по време на представления пречи на актьорите и публиката в залата. Затова позицията на общината от началото на мандата на кмета Васил Терзиев е последователна – инициативата да продължи на друго, подходящо място", съобщават от пресцентъра на СО.

Организаторите системно подават заявления за провеждане на инициативата на това място, а Столична община системно отказва тези искания и предлага други подходящи пространства, уточнява зам.-кметът по култура Ирина Дакова. "Българският фолклор принадлежи на всички ни. Народният театър също. Няма нищо небългарско в това да искаш да гледаш представление, без то да бъде заглушавано отвън. И няма нищо срамно или "просташко" в това хора да се хванат за ръце и да играят българско хоро", опитва се тя да помири двете враждуващи позиции.

При подадени сигнали Общинска полиция извършвала проверки и налагала санкции. Но хорото си върви.